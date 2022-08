Vybíráme nejlepší fotomobily současnosti. Dobře mohou fotit i telefony za 6 tisíc

Mobil disponuje třemi foťáky: hlavním širokoúhlým, ultraširokáčem a foťákem s teleobjektivem. Všechny mají shodné 50 Mpx rozlišení, což je u hlavního foťáku plně dostačující a u ultraširokáče nebo teleobjektivu to je příjemné, protože někteří výrobci jsou schopni implementovat i nekvalitní 8Mpx senzory. Co je podstatnější, snímky ze všech foťáků mají velmi dobrou kvalitu a nedopouští se omylů s expozicí nebo aplikací úprav umělé inteligence.

Ke kvalitě fotek a videa není moc co špatného říct, jsou skvělé. A hlavně iPhone dělá to, co od něj budou majitelé chtít: na každé cvaknutí udělá hezkou fotku. Přirozeně se dají najít drobné nedostatky, které ale software velmi dobře maskuje, pokud nejsou systémové.

Apple na to jde úplně jinak než ostatní, jiní ubírají s nižší cenovkou na kvalitě, u iPhonu SE 2022 zůstal na zádech jen jediný objektiv. Tento postup má mnoho výhod, protože spousta lidí ocení jeden opravdu dobře fotící foťák, než trojici, z níž se dá používat jen hlavní foťák, a to ještě s kompromisy.

Jako nečekaný klenot se jeví Motorola Edge 20 , která při ceně okolo 8 tisíc korun disponuje třemi dobrými fotoaparáty. Nemá je jen do počtu jako konkurence, ale každý z má svůj účel a je na něj dobře použitelný. Pokud to s focením myslíte aspoň trošku vážně a za telefon chcete utratit nezbytné minimum, volte tuto Motorolu.

Realme 9: Nadprůměrných 108 Mpx

Pokud hledáte co nejlevnější telefon, nemůžete doufat ve skvěle fotící mobil, spíše se budete modlit, aby nebyl vyloženě k ničemu. Výrobci někde šetřit musí a většinou na to doplatí foťáky, horší senzory znamenají potřebu více softwarově zasahovat do fotek a opravovat problémy. Optika zase postrádá povrchové úpravy zamezujícím odleskům. Realme 9 patří mezi to lepší, co lze v této třídě zakoupit.

Mobil má hlavní foťák se 108Mpx snímačem, který je k nalezení i v mnohem dražších přístrojích, což samo o sobě mluví o lepší kvalitě fotek. Světelnost objektivu je F1,8 a na stabilizaci nebo pokročilejší formy ostření můžeme zapomenout. Ultraširtokáč má rozlišení 8 Mpx, malou plochu snímače, světelnost F2,2 a úhel záběru 120°. Makro foťák má jen 2 Mpx a světelnost F2,4, kvalitou tedy neoslní.

Telefon drží nad průměrem hlavní snímač, který nabídne dostatečnou kvalitu. Jakmile přepnete na makro nebo ultraširokáč, kvalitativně si velmi pohoršíte. To platí zejména v noci; u takto levného telefonu si v noci nemůžete dovolit zapnout jiný než hlavní foťák, protože z fotky jinak nic nebude. Levné telefony také postrádají kvalitní video, více než Full HD neočekávejte, navíc ani jeho kvalita není kdovíjaká.

Základní parametry