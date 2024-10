Nejlepší předpověď počasí pro iPhone? Objevil jsem Looks Like Rain

Objevil jsem aplikaci pro předpověď počasí, ke které teď na telefonu sahám jako k první. Doplnila mi a vlastně téměř nahradila ostatní, které jsem používal dřív.

Jmenuje se Looks Like Rain a je dostupná pouze na iPhonech, iPadech nebo Macu (viz App Store nebo web výrobce). Pro plné využití chce předplatné, pohodlně se ale dá žít i s bezplatnou verzí.

Looks Like Rain je vizuální počasí. Podívám se a okamžitě vím, jak dnes a v příštích dnech bude. V základním pohledu předpověď nejde do podrobností, ale hlavní je přece vědět, jestli bude pršet, svítit slunce nebo jestli bude zamračeno, jaká je a jaká bude teplota.



Každý řádek je jeden den. Z barevných úseků hned vidím, jestli a kdy bude slunečno, zataženo, pršet nebo sněžit. Nahoře si mohu rozkliknout hodinovou předpověď



V řádcích jsou různé detaily: červená čára (na předchozích obrázcích) ukazuje aktuální dobu; tečky východ slunce, poledne a západ. V rozích je teplota a ukazatel, jestli bude tepleji než dnes

Předpověď využívá přímo počasí od Applu, resp. jeho službu WeatherKit, která agreguje různé zdroje. Aplikace jen ukazuje data jinou formou. Jednoduchou formou, ale když chcete, můžete si den rozkliknout a podívat se na další podrobnosti. Ty už ale najdete i jinde, tady je nejdůležitější ten jednoduchý a přehledný souhrn.



Klepnutím na den se dostanete k podrobnostem o hodinovém vývoji teploty, srážek a síly větru

V placené verzi (49 Kč za měsíc nebo 249 Kč za rok) můžete počasí umístit do widgetu a dostanete také víc prostoru pro uložená místa. Aplikace jinak nemá v bezplatné verzi jiná omezení.



Moje předpovědní widgetové kombo: Look Like Rain, Windy (pěkně ukazuje sílu větru), počasí z iPhonu a pod tím je ještě meteoradar Windy s pohledem na Česko • Looks Like Rain nabízí dvě velikosti widgetu