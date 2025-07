Překvapí, potěší a jsou užitečné. Vybíráme nejzajímavější doplňky k mobilu, na cesty i na doma

Kamera v hliníkovém pouzdře využívá rozlišení 256 × 192 px a má 25Hz obnovovací frekvenci. Můžette ji třeba využít ke zjištění tepelných úniků v domě či bytě. A také ke zjištění teploty ve vybraném místě v hledáčku, a to s přesností na 2 °C. Nedostatkem byla dříve nutnost stáhnout aplikaci pro Android mimo obchod Google Play, nyní však v obchodě potřebnou aplikaci nainstalujete přímo.

I když toho dnes smartphony samy o sobě umí hodně, bez příslušenství to není úplně ono. Jako první se vám mohou vybavit pouzdra a kryty, které posunou odolnost jinak docela křehkého přístroje na trochu vyšší úroveň. V tomto článku se ale zaměříme spíše na univerzálnější doplňky, které toho dokážou daleko více.

Značka DJI není známá jen v oblasti dronů, ale také v segmentu ručních stabilizátorů. Do DJI Osmo Mobile 6 stačí upnout telefon a při natáčení videí a focení využívat povedenou tříosou stabilizaci. Vše je v kompaktní podobě, připravené na cesty. Díky prodlužovací tyči použijete příslušenství i místo selfie tyče.

Paměti telefonů nejsou nafukovací. Zatímco dříve jste je mohli rozšířit kartami microSD, dnes to platí jen u některých levnějších kousků. Může se proto vyplatit pořízení rychlého externího disku, kterému se při cestování světem jen tak něco nestane. V této kategorii můžeme doporučit disk Samsung T7 Shield , např. v kapacitě 1 TB.

S rušením sluchátkových konektorů se do popředí dostala bezdrátová sluchátka, často s rovněž bezdrátovým nabíjením. Pak tu máme stále širší podporu bezdrátového nabíjení telefonů a stejným stylem se nabíjejí i některé chytré hodinky. Samsung na potřebu bezdrátových nabíječek vyzrál jediným modelem Wireless Charger Trio , který současně zvládne nabíjet tři zařízení najednou.

Ovladač velmi dobře padne do ruky, jedná se o praxí ověřenou klasiku. Má kvalitní zpracování a dlouhou výdrž na jedno nabití, navíc je k dispozici v řadě barevných provedeních. Na druhou stranu, pokud chcete mít telefon připevněný přímo k ovladači, musíte si ještě přikoupit dodatečný držák. Ale když už máte doma herní konzoli Xbox a její ovladač, je držák to nejmenší k tomu, abyste mohli hraní přesunout z obýváku i na cesty.

Bezdrátovou spoušť ve stativu vyjmete a nabijete přes USB-C, spouští pak přes Bluetooth ovládáte fotoaparát v mobilu. Baterie vydrží relativně dlouho. Telefon v držáku umístíte na výšku i vodorovně. Při maximálním vysunutí však musíte počítat s tím, že je stabilita trochu horší. Je také vhodné prostudovat návod a zjistit, jak se doplněk skládá, abyste mu neublížili. Celkově vzato má Snap XL solidní poměr výkon/cena, běžným mobilním fotografům by mohl stačit.

Reproduktor dobíjíte přes USB-C, má dlouhou výdrž a slušnou zvukovou kvalitu. Zamrzí snad jen „nic moc“ kvalita rádia. Pokud se však zaměříme na spolupráci se smartphonem, nemáme toho moc co vytknout.

Značka Niceboy nabízí hned několik zajímavých a cenově dostupných Bluetooth reproduktorů. My vybíráme model Raze Radion 4, který je Bluetooth reproduktorem, radiopřijímačem a powerbankou v jednom.

Evolveo Fighter F1: Levným gamepadem neurazíš

Gamepady pro smartphony, to je často investice několika tisíc s nejasným výsledkem. Ale co když nebude herní ovladač nebude stát tři tisíce, ale jen necelou třetinu? To je jednou ze stěžejních vlastností gamepadu Evolveo Fighter F1.

Gamepad z mobilních platforem podporuje Android, s nímž komunikuje bezdrátově na dálku přes 2,4GHz Wi-Fi. Pokud jej však vložíte do odnímatelného klipu gamepadu, probíhá připojení přes Bluetooth. Přes USB kabel nabíjíte vnitřní 600mAh baterii.

Od gamepadu čekejte základní rozvržení ovladačů, tedy kurzorový kříž, dva joysticky, čtyři akční tlačítka, dvojité zadní triggery a hromadu doplňkových tlačítek. Pokud herní ovladač k telefonu (myšleno k Androidu, k iPhonů tento doplněk není možné připojit) odmítáte kvůli vysoké ceně, může být tento model se zajímavým poměrem výkon/cena efektivním řešením celého problému.