Vybrali jsme zajímavé doplňky k mobilu. Užitečné drobnosti, které musíte mít

Při upgradu telefonu tak nebudete muset vyměňovat autonabíječku do zapalování, jen přidáte redukci. To stejné platí o powerbankách s integrovanými kabely. Pokud vám kapacita powerbanky stále stačí, nemusíte ji měnit spolu s mobilem. Redukce za pár korun ušetří tisíce a funguje nezávisle na značce telefonu.

I když má spousta telefonů režim se zvýšenou citlivostí displeje pro dotykové ovládání v rukavicích, některé to stále neumí. V zimě tak musíte rukavice opakovaně sundávat, nebo počkat, až přijdete do tepla.

Zní to možná šíleně, ale při našich jízdách městem není jednoho dne, kdyby nám do poslechu hudbu „nevstoupilo“ vysílání hudby z auta či kamionu, který stojí poblíž na červenou. Pokud nechcete měnit staré originální rádio v autě za nové se sluchátkových jackem nebo USB konektorem, je kazeta nejideálnějším řešením. Navíc, kazetové rádio určitě nebude přitahovat pozornost zlodějů...

Jedním ze smartphonových trendů je odstraňování sluchátkového konektoru. To prakticky to znamená, že stará dobrá sluchátka s kabelem ztrácí smysl. Stačí však pořídit tuhle drobnou redukci, a můžete pokračovat. Koupit se dají různé výrobky, ale značkovou redukci od Huawei pořídíte za slušnou cenu.

Levná sluchátka jsou osazena 10mm měničem z titanového kompozitu. Tělo je hliníkové a design působí dražším dojmem, než by odpovídalo ceně. Ergonomie je dobrá, usazení pohodlné a jisté, a to i při sportu.

Z řady studií vyplývá, že smartphony jsou sbírkou bakterií a zvláště v době koronavirové se hodí telefon pravidelně dezinfikovat. Antibakteriální čistička od Samsungu je určená pro čištění telefonů do úhlopříčky 7 palců, a při samotném čištění se telefon navíc bezdrátově dobíjí. Myšlenka je jednoduchá – na noc odložíte mobil do boxu, tlačítkem spustíte UV čištění a ráno jej vyndáváte nabitý a bez nežádoucího života.

S postupným rušením sluchátkových konektorů se do popředí dostala bezdrátová sluchátka. Pak tu máme stále širší podporu bezdrátového nabíjení telefonů a stejným stylem se nabíjí chytré hodinky. Počet bezdrátových nabíječek tak roste. Samsung na to vyzrál jediným modelem, který současně zvládne nabíjet tři zařízení najednou: typicky mobil, hodinky a bezdrátová sluchátka, ale mohou to být i dva mobily.

iFixit Pro Tech Toolkit: Rozborka telefonu jako od profesionálů

Cena: 1 699 Kč

Pokud se i vy chcete vžít do rukou těch, kteří ukazují smartphony zevnitř, budete potřebovat ucelenou sadu na rozebrání telefonu od známé firmy iFixit. Sada bitů, pinzet, nožů, hrotů, páčidel a dalších „udělátek“ je skvělá svou univerzálností.

Pomocí sady iFixit Pro Tech Toolkit rozeberete snad každý dostupný telefon. A záleží na vás, zda telefon rozděláte kvůli banální „domácí“ opravě nebo jen tak ze cviku. Každopádně vás i tak musíme varovat, že rozebráním zařízení v domácích podmínkách můžete porušit platnost záruky, nešetrnou manipulací můžete navíc telefonu ještě více ublížit. Sada je tedy určeny pro ty zájemce, kteří „ví co dělají“...

Moga XP5-X Plus: univerzální gamepad pro mobil

Cena: 1 999 Kč až 2 199 Kč

Šikovný univerzální gamepad by neměl chybět v rukou žádného mobilního hráče. Herní ovladač od Mogy se prodává jako alternativa k bezdrátovému ovladači Xbox One, je tedy primárně určen pro hraní streamovaných PC her na platformě Xbox Game Pass Ultimate. Stejně dobře si však poradí s platformou GeForce Now a nepoleká se ani běžných her na Androidu (musí ale podporovat gamepad).

Rozvržení ovladačů je stejné jako u konzolí, nechybí ani spodní triggery, na které si namapujete jiná akční tlačítka. Integrovaný akumulátor se nabíjí USB konektorem a díky masivní kapacitě 3 000mAh v nouzi poslouží i jako powerbanka. Ovladač se s telefonem spojí kabelem (USB-C či microUSB), nebo přes Bluetooth. Hraní her (zvláště těch desktopových) s tímto gamepadem přináší na Android úplně nový rozměr.