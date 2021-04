Pokud je preferovaným parametrem rychlost, tento model vyhoví hned v několika směrech. Realme X50 Pro se dokáže připojit k rychlým sítím 5G. Letos to může vypadat jako nadbytečný luxus, u špičkového telefonu je ale třeba myslet dopředu a třeba za rok tuto vlastnost oceníte.

Tradiční americký výrobce se letos vrátil do smartphonové extraligy s elegantním protáhlým modelem Motorola Edge+ . Výrazné zakřivení displeje využívá k návykovému ovládání a efektním notifikacím. Pokud jste někdy pochybovali o praktickém přínosu, zde zakřivení k okrajům oceníte.

Tento mobil by si mohli nadělit odvážlivci, kteří se nebojí experimentů a rádi zkouší netradiční věci. LG Wing je totiž mezi smartphony unikátní ve své vytáčecí konstrukci. Nabízí totiž rovnou dva displeje, přičemž druhý se vytáčí bokem o 90°, čímž telefon trochu jako Transformer změní tvar do písmene „T“.

Apple iPhone 12 mini: opravdu malý smartphone

Cena: 19 879 Kč až 27 709 Kč

Tohle je nejmenší ze všech dobře vybavených smartphonů na současném trhu (pokud nepočítáme véčka ve složeném stavu). Navzdory 5,4" displeji je Apple iPhone 12 mini menší než iPhone SE (2020) i než všechny předchozí iPhony s 4,7" displejem. Přitom nabízí stejnou výbavu jako celá letošní rodina včetně 5G.

Může to být ideální model pro ty, kteří se museli rozloučit s iPhonem SE z roku 2016 a od té doby marně hledali náhradu. Paměťovým minimem a tedy nejlevnější verzí je 64 GB, my ale doporučujeme alespoň 128 GB. I maličký iPhone 12 mini totiž skvěle fotí a brzy by vám mohlo chybět místo.