Pixel 6 v dosud nejlepší akci. Skvělý fotomobil Googlu stojí 13,5 tisíce

Pokud chcete ideální telefon s Androidem tak, jak si jej představuje Google, můžete si teď koupit zlevněný Pixel 6. Alza jej momentálně nabízí za 13 491 Kč, když zadáte slevový kód 22TRHAKYQ3CZ10. Pod 14 tisíc u nás zatím nešel koupit.

S dostupností Pixelů je to v Česku vůbec zamotané, protože Google zde nemá oficiální distribuci, takže veškeré telefony k nám proudí z šedého dovozu z ciziny. Z uživatelského hlediska to ale není problém, telefon si samozřejmě rozumí i s češtinou. Nepříjemné je pouze to, že Google záměrně blokuje české 5G sítě.

Pixel 6 má 6,4" AMOLED, výkonný čipset Google Tensor, 8 GB RAM a 128GB nerozšiřitelné úložiště. Je voděodolný, podporuje bezdrátové nabíjení (i reverzní) a jeho hlavním tahákem je zadní 50Mpx foťák, který ve spolupráci se softwarem umí zázraky. Jen ten netradiční design nemusí sednout každému. Více se o telefonu dočtete v naší recenzi.