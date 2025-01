Alza má roční datové SIM od O2 levněji než operátor. Nejvýhodnější nabízí v přepočtu 83 GB za 247 Kč

O2 má v nabídce tři roční datové SIM karty s tarify Datamanie. Varianta s 15 GB stojí 649 Kč na rok, s 50 GB pak 999 Kč na rok a 1000 GB je to 3499 Kč na rok. Karty vhodné do bezpečnostních systémů, fotopastí a jiných zařízení, které mají mít přístup k internetu, teď můžete mít v Alze až o 20 % levněji.

V aktuální slevové akci můžete tyto SIM koupit za 498, 798 a 2974 Kč, u prvních dvou musíte aplikovat kód ALZADNY20, u třetí pak ALZADNY15.

Data na rok Cena u O2 Cena v Alze Průměr na měsíc 15 GB 649 Kč 498 Kč 1,25 GB / 42 Kč 50 GB 999 Kč 798 Kč 4,17 GB / 67 Kč 1000 GB 3499 Kč 2974 Kč 83,33 GB / 247 Kč

Opravdu jde o čistě datové karty (navíc bez povoleného roamingu), které se nedají použít ke klasickému volání nebo posílání SMS. Můžete je samozřejmě použít i v mobilu, tabletu nebo notebooku. Data se čerpají v průběhu celého roku a jakmile je spotřebujete, budete muset předplacenku dobít, tentokrát již za plnou cenu. Tu zaplatíte i za druhý, třetí a následující roky.

V Alze tak můžete ušetřit pár stovek pouze za první rok. SIM karty jsou v nejoblíbenějším českém e-shopu zlevněné prakticky pořád, avšak tu a tam se vrátí na standardní cenu stanovanou operátorem O2. A naopak O2 občas zlevňuje SIM karty ve svém e-shopu, avšak obvykle jen tu nejvyšší variantu, naposledy loni před Vánocemi.

Po uplynutí roční doby se předplacené datové karty vrací na standardní nesnížené ceny (v tabulce výše viz sloupec „Cena u O2“). Pokud tedy chcete i po roce datovat co nejlevněji, je potřeba zakoupit vždy novou SIM kartu, pokud zrovna bude nějaká v akční nabídce. Sice budete mít s novou SIM vždy i nové telefonní číslo, ale to u datových karet nehraje příliš velkou roli.

