S tímhle pouzdrem od Alzy můžete vzít mobil i pod vodu. Teď stojí jen 99 Kč

Voděodolné pouzdro AlzaGuard WaterProof Active Shield Case běžně stojí tři stovky a podobně jsou na tom i alternativy. V Alze teď ale bílá varianta zlevnila na 99 Kč. Růžová je rovněž za 99 Kč a černá může být vaše za 149 Kč. Levněji dosud nebyly.
Pouzdro měří 225 × 125 mm a pojme všechny běžné mobily, výrobce uvádí podporu až 7,5" úhlopříček. Měkká část je vyrobená z TPU, zámek pak z ABS. Alza slibuje voděodolnost IPX8, takže by mělo ustát ponor do 30 metrů až na 30 minut. Po obvodu pouzdra je pěna, díky které bude mobil sám od sebe plavat na hladině. V balení je také poutko pro zavěšení na krk.
AlzaGuard je z obou stran částečně průhledný, aby bylo vidět na displej a aby měly výhled také foťáky. Obojí je ale pochopitelně jen kompromisní řešení. Pod vodou bude mobil prakticky neovladatelný, naopak může sám od sebe dělat psí kusy. Vrstva plastu před objektivem zase zhorší obraz.
Tip pro používání pod vodou
V uživatelské recenzi zmiňuje Martin z Prahy zajímavý tip pro iPhony. Ty umí dočasně deaktivovat dotykovou vrstvu, takže telefonu bude pod vodou fotit nebo natáčet, aniž by to voda a nechtěné dotyky přerušovaly.
„Pokud vám v pouzdře pod vodou blbne displej (kamera se sama vypíná/zapíná, zoomuje apod.), stačí použít funkci iPhonu jménem Guided Access (Asistovaný přístup): 1. Settings → Accessibility → Guided Access → zapnout. 2. Nastavit Accessibility Shortcut (trojklik na boční tlačítko). 3. Otevřít Camera, pak triple-click side button → Options → vypnout Touch, zapnout Volume Buttons. 4. Nahrávání pak ovládáte tlačítky hlasitosti (nebo přes Apple Watch). Výsledek: displej je pod vodou mrtvý = žádné náhodné dotyky, ale kamera jede dál.“
Pouzdro přijde vhod u moře nebo na koupališti, kde si budete moci mobil vzít s sebou do vody. Může sloužit jako pojistka při sjíždění řeky nebo na paddleboardu. Ochrání telefon ale také před sněhem nebo nečistotami.
Uživatelé jej chválí průměrnou známkou 4,6/5. Kritika směřuje víceméně jen k tomu špatnému ovládání ve vlhkém prostředí, což ale bude problém všech podobných pouzder. Mobil používají kapacitní dotykovou vrstvu a ta ve vodivém prostředí, jako je voda, zkrátka bude zlobit.
