10 nejméně tragických tarifů českých operátorů. Pro radost nejsou, ale aspoň vás neoškubou

Čeští operátoři nenabízejí žádné výhodné tarify. Jsou buď jen nezajímavé, nebo rovnou úplně tragické. I v tomto marasmu ale obyčejný člověk, který se nedostane k řádově výhodnějšímu firemnímu tarifu pod rámcovou smlouvou, musí s mobilem nějak fungovat. Jak uspokojit mobilní potřeby a přitom neplatit operátorům nesmyslné pálky? Hledáme schůdné cesty. Česko má podle mnoha studií dlouhodobě jedny z nejvyšších cen za mobilní data nejen v rámci zemí EU. Z hlasových jednotek (volných minut) a SMS se stala komodita – na nich už operátoři tolik nerýžují, ale přesto s nimi v nižších tarifech po hříchu šetří. A podobně data. Pokud jsou neomezená, tak nechť. Očekává se, že náročnější zákazník si připlatí. Pokud jde ale o menší objemy pod 10 GB, vychází jednotková cena nehorázně draho, a data jsou tak vlastně ještě méně dostupná. Kolik stojí 1 GB dat? Nejvíc platí zákazníci v Africe, Česko uzavírá TOP 20 nejdražších zemí světa Tarify českých operátorů se obecně vyznačují silně neproporciální strukturou nabídky, kdy operátoři nutí platit hodně i ty zákazníky, kteří nemají zájem o neomezený nebo velký objem služeb. Je to nelogické a svým způsobem diskriminační. Nabídky typu neomezené hovory a 10 GB dat za v přepočtu 300 Kč, které jsou běžné v jiných zemích, jsou u nás naprosté sci-fi. Můžeme namítnout, že v dobách vysoké inflace a zvyšujících se cen všeho od energií až po potraviny, se zdražování mobilních tarifů zatím nekoná a že ti operátoři jsou na nás vlastně docela hodní. Jenže je potřeba si uvědomit, že ještě v dobách, kdy bylo všechno ostatní relativně levné, oni už své služby nabízeli opravdu draho. Kdyby se dnes chtěli připojit k vlně zdražování, asi by se to setkalo s velkou nevolí. Bohužel vám tedy nemůžeme doporučit vyloženě levné a výhodné tarify, ale pokusíme se najít alespoň takové, které nejsou úplná tragédie a výsměch zákazníkům. V úvodu dodáme, že v článku vycházíme výhradně z veřejných ceníkových nabídek. Nenajdete zde žádné podpultové slevy, retenční nabídky, firemní tarify pod rámcovou smlouvou, rodinné programy pro mnoho služeb a lidí, ani tarify omezené na určitou skupinu (studenti, senioři). Abychom šetřili peněženku, vybírali jsme tarify s maximální cenou do 600 Kč měsíčně. Dávat víc za komoditu, jakou bazální mobilní komunikační služby (tzn. minuty, SMS a data) jsou, nám přijde z principu nemravné. Kaktus Neřešto 6 GB Když milujete sociální sítě a potřebujete data Cena: 300 Kč

300 Kč Volání: 100 minut do všech sítí

100 minut do všech sítí SMS: 100 SMS do všech sítí

100 SMS do všech sítí Data: 6 GB + neomezeně pro sociální sítě Velmi atraktivní nabídku pro mladé a všechny náročnější uživatele, kteří tráví spoustu času na sociálních sítích, si připravil Kaktus. Tento virtuální operátor totiž už za cenu 300 Kč nabízí tarif Nerešto 6GB se 100 minutami volání i 100 SMS, ke kterým navíc přihodí i 6 GB mobilních dat.

Pro ty, co hodně využívají sociální sítě je jako dělaný tarif Neřešto od Kaktusu. Virtuál nabízí 6GB tarif už od 300 Kč. Tím ale nabídka nekončí. Všichni, kteří rádi datují a používají hlavně sociální sítě, mohou mít radost, jelikož jejich používání operátor nepočítá do datového limitu. Neomezená data platí pro Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter a WhatsApp. Pro úplnost jen dodáme, že se jedná o předplacenou kartu, kde se každý měsíc z nabitého kreditu stahuje částka za zmíněný předplacený balíček.

T-Mobile Data 10 GB Plus Pořád online, ale s omezeními Cena: 455 Kč

455 Kč Volání: 150 minut do všech sítí

150 minut do všech sítí SMS: 150 SMS do všech sítí

150 SMS do všech sítí Data: 10 GB + poté neomezeně omezenou rychlostí 256 kbit/s T-Mobile už delší dobu nabízí své tarify zvané Pořád Online, které nabízí možnost neomezeného čerpání dat i po vyčerpání FUP limitu datového balíčku. Ovšem v takovém případě vám operátor pořádně omezí rychlost, a to až na úsměvných 256 kbit/s, která by ale i tak měla stačit na základní používaní, jako je komunikace přes různé messengery, hledání jízdních řádů i jednoduchou navigaci či kontrolu internetového bankovnictví.

Spousta volných minut i SMS se slušným datovým balíčkem s neomezenými daty při pomalé rychlosti za 455 Kč, aneb limitovaná nabídka 10 GB a Pořád Online od T-Mobile. Tarifů nazvaných Pořád Online je hned celá řada a zdaleka ne všechny jsou výhodné. My doporučujeme časově omezenou nabídku tarifu Data 10 GB Plus, který kromě uvedeného objemu dat obsahuje navíc 150 volných minut a 150 SMS zpráv do všech sítí. Akční cena činí 455 Kč, což je 30% sleva z ceníkové ceny. Nabídka je určena pouze pro nové zákazníky (nebo přecházející z předplacenky, či od jiného operátora), a to do 30. června na webu operátora.

T-Mobile Start se slevou 40 % Levný tarif pro sváteční dataře Cena: 285 Kč

285 Kč Volání: neomezeně do všech sítí

neomezeně do všech sítí SMS: neomezeně do všech sítí

neomezeně do všech sítí Data: 1 GB Používáte data jen výjimečně a koukáte hlavně na cenu měsíčního vyúčtování? Možná právě pro vás je nová, časově omezená nabídka od T-Mobile. Jeho tarif Start totiž vyjde po slevě na 285 Kč měsíčně, což z něj dělá jeden z nejlevnějších tarifů z výběru, minimálně s neomezeným voláním. Co v rámci něj dostanete? Překvapivě neomezené volání a SMS do všech sítí. To je pro mnohé uživatele stále nejčastěji využívaná složka mobilního tarifu.

Nenároční uživatelé a předplacenkáři mohou využít nejlevnějšího tarifu od T-Mobilu s neomezeným voláním i SMS. S daty už ale operátor příliš štědrý nebyl a nadělí vám za tuto cenu pouhý 1 GB, což ale na data nenáročným uživatelům může stačit. Tarif získáte pouze online na webu a platí pro nové zákazníky. Výhodou však je, že je bez závazku. Ani zde však moc prostoru k rozmýšlení. Nabídky je nutné využít nejpozději do 30. června 2022, potom nejspíš zmizí, aby se za čas opět objevila – možná s trochu pozměněnými parametry. Operátor neskrývá, že s tarifem cílí hlavně na předplacenkáře.

Simple 2 GB Snadná volba pro ty, co hlavně volají Cena: 399 Kč

399 Kč Volání: neomezeně do všech sítí

neomezeně do všech sítí SMS: neomezeně do všech sítí

neomezeně do všech sítí Data: 2 GB Pokud nepotřebujete velké datové balíčky, ale vyžadujete neomezené volání a SMS zprávy, podívat se můžete po nabídce tarifů Simple. To je vlastně „virtuál virtuála“ – značka provozovaná operátorem Tesco Mobile. Nejedná se o klasické tarify, ale o předplacenou kartu, u které si můžete na 30 dní z přednabitého kreditu objednat balíček na celý měsíc.

Simple se prezentuje jako jednoduchý tarif od Tesco Mobile. Tarif s neomezeným voláním, SMS a základními daty získáte rychle ve 4 krocích. Ten nejzákladnější s názvem Simple 2 GB za 399 Kč vám nabídne, jak už název napovídá základní balíček o velikosti 2 GB, k čemuž dostanete již zmíněné neomezené volání i SMS do všech sítí. U dat jen pozor na přetažení limitu, operátor si totiž účtuje poplatek 29 Kč za každých navýšených 100 MB. Pokud ale budete vědět dopředu, že budete potřebovat vyšší datový balíček, není problém si na daný měsíc zakoupit rovnou vyšší balíček s větším objemem dat.

Sazkamobil Štědrý tarif 299 Pro zákazníky s omezeným rozpočtem Cena: 299 Kč

299 Kč Volání: 500 minut do všech sítí

500 minut do všech sítí SMS: žádné, 1 Kč za SMS

žádné, 1 Kč za SMS Data: 2 GB Pokud nechcete utrácet za mobilní tarif spoustu peněz, jste méně nároční na data, ale nadprůměrně voláte, možná by vám mohl stačit Štědrý tarif 299 od Sazka Mobilu. Ten za cenu 299 Kč nabízí 500 volných minut do všech sítí s možností dokoupení dalších 500 minut za příplatek 150 Kč. V opačném případě stojí volání nad rámec balíčku 1 Kč za minutu.

S tarifem Štědrý tarif 299 od Sazka Mobilu získáte sice štědrou porci volných minut, ovšem data už tak štědrá nejsou. Součástí základního balíčku je také 2GB datový tarif, kde má uživatel možnost jednorázového navýšení o 1 nebo 5 GB za 100 respektive 350 Kč. Nevýhodou tarifu je, že jeho součástí nejsou žádné volné SMS. Za každou zprávu tak zaplatíte 1 Kč. Celkově je tak potřeba najednou hlídat příliš mnoho parametrů, pokud nechcete připlácet nic navíc.

Vodafone Neomezený Basic Nejlevnější (Ne)omezený tarif Cena: 599 Kč

599 Kč Volání: neomezeně do všech sítí

neomezeně do všech sítí SMS: neomezeně do všech sítí

neomezeně do všech sítí Data: neomezeně (rychlost 2 Mb/s, 5× měsíčně neomezeně) Do našeho výběru tarifů do 600 Kč se vešel dokonce i jeden z úplně neomezených (tedy i datově) tarifů, a to konkrétně Neomezeně Basic od Vodafonu. Za 599 Kč zde uživatel získá neomezená data, SMS zprávy i volání do všech sítí. Nebyli bychom však v Česku, aby si ani zde operátoři nepřipravili nějaký háček.

Neomezený Basic od Vodafonu je cenově nejdostupnějších kompletně neomezeným tarifem, z pohledu přenesených dat. Omezí vám ale rychlost. Tím je zde omezení rychlosti přenosu dat, a to na pouhé 2 Mb/s. To sice stačí na běžné používání, ale pokud chcete balíček používat na sledování videí či použít jako hotspot, už zde pocítíte velké limity. Naštěstí si přísné omezení uvědomuje i samotný Vodafone a zákazníkům s tímto balíčkem dovolí zdarma 5× za měsíc v aplikaci aktivovat neomezenou rychlost v rámci 5G, a to na 24 hodin od aktivace.

Emtéčko Mega Levně a bez dat Cena: 289 Kč

289 Kč Volání: 10 000 volných minut do všech sítí + 10 000 minut do sítě Emtéčko

10 000 volných minut do všech sítí + 10 000 minut do sítě Emtéčko SMS: 10 000 volných SMS do všech sítí + 10 000 SMS do sítě Emtéčko

10 000 volných SMS do všech sítí + 10 000 SMS do sítě Emtéčko Data: žádná Pokud hodně voláte, píšete a rádi byste si tarif přizpůsobili dle potřeby, určitě se podívejte na nabídku virtuálního operátora Emtéčko. Ten nabízí spoustu tarifů od těch úplně nejzákladnějších za symbolickou cenu, až po ty zajímavé. Nám se zalíbil nejvyšší tarif Mega, kde uživatel za 289 Kč získá 10 tisíc volných minut i 10 tisíc volných SMS do všech sítí. Stejné objem navíc získá i pro komunikaci ve VPN síti Emtéčko. Taková porce už je v podstatě ekvivalentem neomezeného volání.

Emtéčko svými cenami potěší všechny, kdo hledají nejlevnější mobilní tarify. Ovšem nabídka je většinou úměrná ceně. Nevýhodou je, jak už to tak bývá u tarifů zaměřených na volání, absence datového balíčku. Ten si případný zájemce musí za příplatek k tarifu přidat a v tu chvíli už jde výhodnost stranou. Vybrat si můžete denní balíčky (50 MB/20 Kč), případně měsíční balíčky od 750 MB za 50 Kč měsíčně až po 25 GB za 400 Kč měsíčně.

Coop Mobil Za kačku Pro opravdu nenáročné Cena: papírově 1 Kč (minimálně ale 50 Kč)

papírově 1 Kč (minimálně ale 50 Kč) Volání: od 1 Kč/min

od 1 Kč/min SMS: od 0,8 Kč/SMS

od 0,8 Kč/SMS Data: žádná Telefon používáte téměř výjimečně, a to platí jak pro data, tak pro volání, takže nechcete předplacenku, kterou je potřeba jednou za čas dobít nějakou minimální částkou, ale zároveň se nechcete upisovat ke zbytečně drahému měsíčnímu paušálu? Přesně na tyto uživatele myslí Coop Mobil s jeho tarifem Za kačku. I zde se ale v plné kráse ukazuje vychytralost českých operátorů.

Coop Mobil cílí na všechny, kteří jsou nenároční a nechtějí měsíčně příliš utratit Přestože tarif stojí měsíčně pouhou 1 Kč a tuto cenu už má prakticky přímo ve svém názvu, virtuál vymyslel způsob, jak z vás aspoň padesátikačku měsíčně „vymlátit“ (sám totiž musí za každého svého zákazníka, resp. jeho SIM kartu, platit svému síťovému operátorovi – v tomto případě Vodafonu). Nastavil minimální měsíční plnění ve výši 50 Kč, které vám strhne, ať už něco provoláte, nebo na mobil měsíc ani nesáhnete. Dobré tedy je každý měsíc provolat nebo propsat aspoň ekvivalent této padesátikoruny. To nebude zase tak složité, minuta hovoru totiž startuje na 1 Kč za minutu a SMS zpráva na 80 haléřích. Data operátor do tohoto tarifu samozřejmě nepřibalil žádná. Pokud ale píšete a voláte jen opravdu výjimečně, ve výsledku je lepší zaplatit pár korun za několik minut a zpráv, než kvůli nim předplácet tarify za několik stovek.