Nejnovější iOS běží v 8 z 10 iPhonů, a Apple není zcela spokojený. Android 13 dorazil jen na 12 procent telefonů

Těsně před akcí WWDC23 zveřejnil Apple zajímavé statistiky, které se týkají nejnovější verze systému iOS. Tu v současné době najdete v 81 procentech všech iPhonů po celém světě. 13 % zařízení běží na systému iOS 15, což je poslední verze pro staré modely řady iPhone 6S, iPhone 7 a také pro první generaci iPhonu SE. A samozřejmě ji používají také ti, kteří z různých důvodů dosud nepřešli na iOS 16. Šest procent iPhonů pak zůstává na nižší verzi systému, což díky dlouhodobé podpoře Applu znamená, že se jedná o opravdu velmi staré iPhony, které třeba po rodičích používají např. jejich děti.

U tabletů je situace trochu horší. Nejnovější verzi systému iPadOS používá „jen“ 71 procent iPadů. Dvacet procent zastupuje starší verze systému iPadOS 15, devět procent pak ještě starší revize systému. I zde můžeme vidět poměrně velký počet zařízení se starší verzí systému. V případě, že zúžíme uživatelskou základnu jen na iPady, které se na trh dostaly v posledních čtyřech letech, je nejnovější verze systému nainstalovaná u tří čtvrtin všech iPadů.



81% iPhonů od Applu využívá nejnovější iOS 16. Pokud do srovnání zařadíme jen telefony za poslední čtyři roky, pro které je aktualizace na iOS 16 určena, dostáváme se na rovných 90 procent

Pro Apple jsou to skvělá čísla, jenže loni v prosinci se americký gigant vyjádřil v tom smyslu, že uživatelé začínají odkládat aktualizace na iOS 16. A toto tvrzení vyšlo na svět v době, kdy byla nejnovější verze systému „pouze“ na 70 procentech všech iPhonů. No, co by za to Google dal...

Na Androidu aktualizace váznou

Nejnovější verze jeho systému, Android 13, totiž běžela k letošnímu dubnu jen na 12 procentech smartphonů. Aktuální Android 13 je na tom hůře než pět let stará verze systému. Téměř polovina smartphonů využívá operační systém starší čtyř let, nejpoužívanější verzí je Android 11 z roku 2020, který má tržní podíl 23,5 procenta.

Apple má velkou výhodu v tom, že si sám řeší hardwarovou a softwarovou stránku, výrobci Android telefonů zase nevýhodu, že si pro nové verze systému musí upravovat své grafické nadstavby. A protože vývoj softwaru stojí nemalé finanční prostředky, spousta značek novou verzi odkládá, nebo ji dokonce pro starší telefony rovnou zavrhne.



Situace verzí Androidu vypadá ve srovnání s Applem přímo „hrůzostrašně“

Výjimku tvoří Google se svými Pixely a Samsung, která má aktuálně nejlepší softwarovou podporu na Androidu. A to nejen u těch nejdražších zařízení. Tedy čtyři generace Androidu a pět let softwarových aktualizací. Nebýt těchto dvou značek, u Androidu 13 by svítilo podstatně menší číslo...

Zdroj: App Store