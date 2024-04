Nejoblíbenější tlačítkový telefon je zpátky v Česku. Nokia 3310 se vrací ve dvou barvách a nezměněné podobě

Nokia 3310 se stala legendou vlastně hned nadvakrát. Poprvé v roce 2000, kdy byl uveden originální model prakticky nerozbitné „cihly“ s výměnnými kryty a uvnitř s návykovou hrou Had. Během životního cyklu tohoto modelu se prodalo více než 126 milionů kusů 3310 a její odvozené sestry 3330, což zajišťuje čestné místo v první dvacítce nejprodávanějších telefonů všech dob.

A pak přišel rok 2017 a znovuvzkříšení. Úplně jiná doba (smartphonová) a úplně jiná situace na trhu. Společnost, která získala licenci k výrobě telefonů pod značkou Nokia, potřebuje upoutat pozornost, a zhruba desetina uživatelů, kteří nikdy nepřišli na chuť dotykovým telefonům, potřebuje telefon s tlačítky a aspoň trochu podobným prostředím, na které byli zvyklí už kdysi dávno.

Proto na trh přichází Nokia 3310 (2017). Většina jiných výrobců vzdala výrobu tlačítkáčů úplně, zbytek jsou bezejmenné a často dost nedůvěryhodné pokusy neznámých dovozců. A tak není divu, že i 17 let po svém originálním předchůdci se i Nokia 3310 (2017) stala svým způsobem legendou. Vzhledem připomínala originál, funkcemi se také moc nevzdálila.

Se starým microUSB jen do konce roku

V průběhu let se novodobý výrobce Nokií, společnost HMD Global, snažila přicházet i s dalšími „oživenými“ mobily bohaté finské historie, ale už to tolik nefungovalo. Buď se zbytečně experimentovalo nebo šetřilo, a nevyšla ani sázka na zpočátku nadějně vypadají platformu pro tlačítkové telefony KaiOS, od které později HMD dalo úplně ruce pryč. Nokia 3310 (2017) tak stále patřila mezi vyhledávané tlačítkové modely.

V průběhu posledních několika let se ale telefon prakticky vyprodal a už to nevypadalo moc nadějně, že by se měl do prodeje ještě někdy vrátit. Zájem zákazníků byl ale velký (a to nejen v Česku), a tak se novodobá Nokia 3310 (2017) znovu začala vyrábět a teď se dostala konečně i zpátky do českých obchodů. Sice už jen ve dvou barvách – červené a tmavě modré –, ale pořád je to ona. Ani cena se příliš nepohnula, vejdete se do 1500 Kč.



Před sedmi lety bylo o něco víc barev Nokie 3310 (2017). Teď se prodává jen červená a tmavě modrá

Sedm let, které uplynuly od představení obnoveného modelu, nejsou v mobilní historii zrovna málo. A tak dnes už trochu skrz prsty koukáme na stařičký microUSB konektor, který se může u nově prodávaných telefonů používat jen do konce letošního roku, a nepotěší ani pouhá 2G (GSM) konektivita. Aneb vzkaz pro výrobce HMD: dejte Nokii 3310 konektor USB-C a podporu 4G sítí, a můžete ji prodávat v nezměněné podobě klidně dalších 10 let!