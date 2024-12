Toto jsou nejočekávanější smartphony roku 2025, na které se vyplatí počkat

Společným jmenovatelem všech novinek by měl být procesor Snapdragon 8 Elite, který slibuje delší výdrž na jedno nabití ve srovnání s aktuálním top čipsetem od Qualcommu. Kapacita baterií telefonů by se neměla mezigeneračně změnit, což platí i o rychlosti nabíjení (základní model 25 wattů, další modely až 45 wattů).

Jednou z prvních novinek roku 2025 by se měla stát řada Galaxy S25 od Samsungu. I tentokrát budou její součástí tři základní modely, konkrétně Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Největší designová změna se očekává u Ultry, která dostane zaoblený titanový rám po celém obvodu jako u základní dvojice, v němž nebude chybět pozice pro stylus S Pen. Na zádech budou u Ultry i tentokrát čtyři objektivy, změnou by měl projít širokáč, který povýší z 12,5 na 50 Mpx. Galaxy S25 a S25+ si opět vystačí se třemi fotoaparáty.

Jinak to ale na nějaké výraznější změny ve specifikacích a designu telefonů nevypadá. Samsung a Apple chtějí na trh dostat ultratenké telefony, u nichž budeme muset počítat s několika kompromisy. A zapomenout nesmíme ani na nové skládací či rolovací telefony, které by se konečně mohly dostat na trh. Rok 2025 sice odstartuje americkým veletrhem CES 2025 v Las Vegas, z mobilního pohledu však bude zajímavý až březnový veletrh MWC v Barceloně. Topmodely globálních výrobců však budou i tentokrát představeny na samostatných tiskových akcích, a toto je přehled největších novinek, na které se můžete těšit.

Rok 2024 byl rokem generativní umělé inteligence v mobilu, ale nelze říct, že by měli výrobci hotovo. Ba naopak. Mobilní inteligence v mobilu bude dostávat další nové funkce, a my pevně doufáme, že se v širším měřítku bude myslet i na češtinu. Topmodely plánované pro rok 2025 však konečně slibují i vyšší výdrž na jedno nabití. Snapdragon 8 Elite se ukázal v dobrém světle, a pomáhají mu i vyšší kapacity baterií.

V Číně je telefon k dispozici ve čtyřech barvách, do Evropy se zřejmě dostane jen ve dvou konzervativních odstínech. Tipujeme si černou a stříbrnou. Odolnost IP68 a IP69 by měla zůstat zachována i u globální varianty.

Výkon obstarává Snadpragon 8 Elite s až 16GB RAM a 1TB úložištěm. V telefonu poběží Android 15 s nadstavbou MagicOS 9 a za zmínku stojí i baterie. Ta je typu Si-C a má kapacitu 5 850 mAh. Je však otázkou, zda bude mít evropská verze telefonu stejnou kapacitu baterie, nebo dojde k jejímu snížení. Nebylo by to totiž poprvé. Baterie půjde nabít 100 watty přes kabel nebo bezdrátově 80 watty. Myslí se i na reverzní dobíjení hodinek ze zad telefonu. Telefon bude podporovat ultrazvukovou čtečko otisků prstů nebo nouzové zprávy přes satelit. V Evropě na jejich dostupnost ale příliš nevsázíme.

S modelem Galaxy S25 Slim se počítá i na globálních trzích, a nijak by to nemělo ohrozit existenci modelu FE. Ten Samsung tradičně uvádí na trh až s delším časovým rozestupem. Před lety se jednalo o experiment, který zaujal, jenže od původní myšlenky „fanouškovského“ telefonu jsou poslední „eféčka“ už hodně vzdálená.

Ta bude vycházet zejména ze své nižší tloušťky, takže čekáme lehce přepracovaný design telefonu, byť to klíčové by mělo zůstat. Tedy procesor Snapdragon 8 Elite nebo fotoaparáty o vyšším rozlišení na zadní straně (200 + 50 + 50 Mpx), přičemž teleobjektiv by měl být typu ALoP . Něco nám ale říká, že s baterií to nemusí být tak veselé jako u základní trojice telefonů.

Samsung by měl příští rok uvést i čtvrtý model řady Galaxy S25, byť si na jeho premiéru zřejmě počká až do druhého čtvrtletí. Pro tuto chvíli se mu přezdívá Galaxy S25 Slim, bude tedy ztenčenou (rozumějte ještě „prémiovější“) verzí aktuálního topmodelu. Protože má to stejné v plánu i Apple na podzim, dá se čekat, že Samsung s předstihem uvede na trh konkurenční verzi tenkého topmodelu.

Google si s řadou Pixel 9 pospíšil na trh, takže se začala prodávat ještě se starší verzí Androidu. Očekáváme, že příští rok by Pixel 10 mohl dorazit na trh ve stejný čas, a to proto, že je vydání Androidu 16 v plánu už na druhé čtvrtletí. Pro Google to bude mají velké jubileum, desátá generace telefonu, který ze startu vznikl „z povinnosti“, ovšem postupně se s ním začalo počítat ve větším měřítku. A tak je možné, že nás Google bude chtít něčím překvapit.

V Dynamic Islandu se dostane na novou 24Mpx selfie. Na zádech bude jako hlavní snímač slouží 48Mpx snímač, který doplní širokáč a teleobjektiv o stejném rozlišení. Procesor Apple A19 má být vyráběný efektivnějším 3nm procesem, u základního modelu čekáme, u Pro modelů by mohla operační paměť povýšit až na 12 GB. Čekáme také výrazný nárust funkcí umělé inteligence, které budou integrovány do systému iOS 19.

Právě nový design zad by měl být jednou z nejzásadnějších vizuálních změn iPhonu v posledních letech, která by mohla být spojená i s přeuspořádáním fotoaparátů na zadní straně. Zatímco dříve Apple vyznával spíše uspořádání „á-la“ plotýnkový vařič, tentokrát by se měl layout více přiblížit Pixelům. Nová řada iPhonů má dostat novou generaci antireflexního skla, které bude odolnější vůči poškrábání, všechny modely mají podporovat 120Hz obnovovací frekvenci.

Apple iPhone 17 Air

Očekáváme: září 2025

I Apple nabídne v roce 2025 speciální ztenčenou verzi iPhonu, konkrétně model iPhone 17 Air, které má mít tloušťku 5 až 6 mm. A to bude mít i praktické dopady. Zatímco americké modely iPhonů už teď používají výhradně eSIM, a nemají žádný šuplík pro nanoSIM, to stejné by mělo potkat i globální verzi iPhonu 17 Air. A to proto, že do tak tenkého těla se tento šuplík zřejmě už nevejde, resp. šuplík by mohl potenciálně představovat i slabé místo v konstrukci. iPhone 17 Air má v portfoliu nahradit iPhone Plus.

Telefon by měl do výbavy dostat 6,6" 120Hz displej, v jehož Dynamic Islandu bude umístěna 24Mpx selfie. Na zádech má být k dispozici jen jeden fotoaparát. Do těla, která bude vyrobeno v kombinaci hliníku a titanu, se dostane nový procesor Apple A19 a 8GB operační paměť. iPhone 17 Air by měl být také jedním z prvních zařízení, v nichž bude umístěný 5G čip od Applu namísto 5G čipu od Qualcommu. U telefonu se očekává vyšší cena, než u iPhonu 17 Pro Max, aniž by to odpovídalo výbavě telefonu. Ta má být nižší, než na úrovni Pro modelů, a připlácet se tentokrát bude za design.