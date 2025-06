Toto jsou nejočekávanější telefony druhé poloviny roku 2025, na které se vyplatí počkat

V oblasti hardwaru se máme těšit na vylepšenou stabilizaci obrazu při natáčení videí, která se má podle spekulací téměř vyrovnat gimbalové stabilizaci. Výpočetní výkon poskytne procesor Google Tensor G5, který by měl vyrábět TSMC 3nm procesem. To je záruka vysokého výkonu a efektivní výroby, samotné partnerství je údajně podepsáno až na pět let. Google až dosud nechával výrobu procesoru na Samsungu, který by měl být letos „jen“ dodavatelem modemů.

Google seřadí do jedné produktové řady telefony klasické konstrukce i novou generaci skládacího telefonu. Připomeňme, že ta původní se v Česku oficiálně nenabízela, a my budeme zvědaví, zda si Google distribuci k nám nakonec u nástupce přeci jen nerozmyslí. Řada Pixel 10 rozhodně není nijak extrémně utajovaná, a to soudě podle toho, že Google v USA natáčel reklamu na telefony na veřejnosti bez jakéhokoli zakrytí důležitých informací a detailů.

Právě nový design zad by měl být jednou z nejzásadnějších vizuálních změn iPhonu v posledních letech, která by mohla být spojená i s přeuspořádáním fotoaparátů na zadní straně. Základní iPhone bude mít dva objektivy pod sebou, Air (viz dále) dostane oválný fotomodul jako u Pixelů, ale jen s jedním fotoaparátem. Pro varianty zase nabídnou značně rozšířený obdélníkový fotomodul se zakřivenými rohy.

Apple iPhone 17 Air

Premiéra: očekáváme září 2025

Apple nabídne v roce 2025 speciální ztenčenou verzi iPhonu, konkrétně model iPhone 17 Air, který má mít tloušťku 5,5 mm. To bude mít zřejmě i praktické dopady. Zatímco americké modely iPhonů už teď používají výhradně eSIM a nemají žádný šuplík pro nanoSIM, to stejné by mělo potkat i globální verzi iPhonu 17 Air. A to proto, že do tak tenkého těla se tento šuplík zřejmě už nevejde, respektive šuplík by mohl potenciálně představovat i slabé místo v konstrukci. iPhone 17 Air má v portfoliu nahradit iPhone Plus.



Kryt nasazený na maketě iPhonu 17 Air ukazuje, jak bude vypadat fotomodul budoucího tenkého iPhonu

Telefon by měl do výbavy dostat 6,6" 120Hz displej (tj. s podporou Always On režimu), v jehož Dynamic Islandu bude umístěna 24Mpx selfie. Na zádech má být k dispozici jen jeden fotoaparát. Do kovového těla se dostane nový procesor Apple A19 a 8GB operační paměť. iPhone 17 Air by měl být také jedním z prvních zařízení, v nichž bude umístěný 5G čip od Applu namísto 5G čipu od Qualcommu. A pokud to neklapne, od Applu by měl pocházet alespoň kombinovaný čip pro Wi-Fi a Bluetooth. Chlazení by měla zajišťovat vypařovací komora.

U telefonu se očekává vyšší cena než u iPhonu 17 Pro Max, aniž by to odpovídalo výbavě telefonu. Ta má být nižší než na úrovni Pro modelů, a připlácet se tentokrát bude za design i za exkluzivní tloušťku. Otazník však visí nad reálnou výdrží telefonu na jedno nabití.