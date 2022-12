Nejošklivější telefony všech dob aneb když dáte designérům volnou ruku, skončí to fiaskem

V prehistorických dobách hloupých telefonů se prodával zejména design, nikoliv funkce. Designéři se tak potřebovali za každou cenu odlišit, a to co možná nejvýrazněji. Dost často se to povedlo a vznikaly designové skvosty nebo mobilní legendy, my se však zaměříme na „temnou“ stranu. Když dali výrobci designéři zcela volnou ruku, vznikaly monstra a paskvily, které měly s telefonem klasického vzhledu pramálo společného. Tato zařízení sice šokovala, ale jejich funkce ustoupily designu, takže na nich třeba nešlo pořádně psát textovky nebo si pohodlně zavolat. Inu, ne vždy se vše povedlo na jedničku...

Nokia 7600: Telefon ve tvaru listu

Tuhle „krasavici“ z roku 2004 zřejmě nejlépe vystihuje nadpis dobové recenze: „Nokia 7600 – Inteligentní obluda“. Telefon se vymykal snad ve všech ohledech, a to zejména designově. Nokia chtěla dát do „futuristického“ telefonu maximum možného, jenže to nemělo hlavu ani patu. Výbava byla sice na svou dobu vynikající, ale v těle, ve kterém chtěla Nokia nuceně šokovat. A to z telefonu prvoplánově přímo čišelo.



Jak shrnout Nokii 7600 dvěma slovy? Prostě inteligentní obluda

Telefon ve tvaru listu, nikde žádná rovná hrana, alfanumerická klávesnice po stranách – to vše mělo k ergonomickému ovládání hodně daleko. A to se nebavíme o extrémní tloušťce telefonu. Tady Nokia zkrátka šlápla hodně vedle.