Nejsou ty hodinky nějak tlusté? Aneb jak výrobci vylepšují specifikace. Lže Apple, Garmin, ale nejvíc…

Samsung minulý týden představil řadu chytrých hodinek Galaxy Watch5 a lidé si začali všímat, že varianta Watch Pro 5 je na těch udávaných 10,5mm „nějak tlustá“. Následovala série fotodůkazů a srovnání s konkurencí, až se tématu chopil youtuber DC Rainmaker, který se dlouhodobě zaměřuje na nositelnosti a další sportovní elektroniku.

Jednoduše vzal posuvné měřítko („šupleru“), změřil pár modelů, které se mu povalují po studiu a nestačil se divit…

Samsung Galaxy Watch5 (40mm): výrobce udává tloušťku 9,8 mm, ale ve skutečnosti hodinky měří přes 13 mm, udávaná hmotnost 28,7 g, skutečná hmotnost 50 g

výrobce udává tloušťku 9,8 mm, ale ve skutečnosti hodinky měří přes 13 mm, udávaná hmotnost 28,7 g, skutečná hmotnost 50 g Galaxy Watch5 Pro: udávaná tloušťka 10,5 mm, skutečná přes 15 mm

udávaná tloušťka 10,5 mm, skutečná přes 15 mm Apple Watch 7: udávaná tloušťka 10,7 mm, skutečná přes 13 mm

udávaná tloušťka 10,7 mm, skutečná přes 13 mm Garmin Forerunner 255: udávaná tloušťka 12,9mm, skutečná přes 14 mm

udávaná tloušťka 12,9mm, skutečná přes 14 mm Polar Pacer Pro: udávaná tloušťka 11,5mm, skutečná 12,2 mm

udávaná tloušťka 11,5mm, skutečná 12,2 mm Suunto 9 Peak: udávaná tloušťka 10,6mm, skutečná 12,9 mm

Až hodinky Fitbit Sense a Wahoo Rival přesně odpovídají udávaným specifikacím. Takže kde je zakopaný pes? V senzorech na dýnku hodinek. Jakoby všichni výrobci (až na jmenované čestné výjimky) udělali „gentlemanskou“ dohodu, že budou své hodinky měřit bez tohoto mírně vystupujícího modulu.

Dává to jistý smysl, vždyť modul nezabírá celou plochu dýnka a při nošení se ponoří do kůže. Ale proč to žádný ze jmenovaných výrobců neuvádí? Ani Apple, který má pod specifikacemi Watch 7 patnáct očíslovaných vysvětlivek, nepřidal šestnáctou s textem „udávaná tloušťka hodinek je měřena bez senzoru srdečního tepu“.

S tímhle novým know-how už v realitě naměřené tloušťky hodinek souhlasí s udávanými hodnotami. Až na Samsung. Ten šel nad rámec tohoto nepsaného pravidla a u mohutných Galaxy Watch5 Pro změřil pouze bočnici. Ta opravdu má 10,5 mm, ale hodinky pak pokračují zakřiveným dýnkem a teprve z něj vystupuje modul s biometrickými senzory. Celkově tak k udávané tloušťce přiskočí téměř půlcentimetr.

Podobné je to s hmotností, kterou výše zmiňuji u Samsung Galaxy Watch5 (40mm). Tam se jednoduše váží bez řemínku. I tady to má jistou logiku, protože k hodinkám můžete připnout cokoliv od tkaného řemínku s „nulovou“ hmotností po ocelový tah, který může vážit i násobek hmotnosti hodinek samotných. Nicméně i tahle informace se dala s hvězdičkou do specifikací přidat.