Nejste hned po ránu v top formě? Při videovolání v Messengeru a Instagramu vás zastoupí avatar

Společnost Meta oznámila, že v rámci videovolání přes Instagram a Messenger mohou uživatelé použít místo záznamu sebe sama vlastní avatar. Podle firmy se jedná o jakousi třetí možnost mezi záznamem selfie kamerou a její deaktivací, a hodit se může tehdy, pokud zrovna nejste „camera ready“. Třeba pokud jste ještě v pyžamu nebo jste se ještě po noci úplně neprobrali a potřebujete jedno kafe „na spravení“.

Telefon vás tedy i nadále bude nahrávat, ovšem místo vašeho reálného záznamu to bude avatar, která bude otevírat pusu při mluvení a současně se bude snažit co nejvěrněji napodobit mimiku a pohyby vaší tváře. Avatara jste si mohli vytvořit již dříve, stačilo třeba v Messengeru přejít do Nastavení - Avatar. A zvolit si tvar obličeje, styl a barvu účesu, typ a barvu vousů, doplňky (náušnice naslouchátka), pokrývku hlavy a tvar postavy. V závislosti na tom vám pak telefon vygeneroval sadu personalizovaných nálepek.



V nejnovější verzi Messengeru můžete v rámci videohovoru využít i svého vlastního avatara. Kopíruje vaše pohyby hlavou, otevírá pusu, když mluvíte, a kopíruje mimiku vašeho obličeje

Nově však avatara použijte i při živém videovolání, kdy nechcete, aby vás protistrana skutečně viděla. Můžete vybrat některý z univerzálních avatarů lidí nebo zvířat, popř. toho, kterého jste si právě vytvořili. Musíte počítat s tím, že avatara je nutné dopředu vytvořit v nastavení, při vytáčení hovoru je na to už pozdě. Společně s tím Meta představila i animované nálepky, které jsou reprezentací vašeho avatara pro konkrétní situace. Např. se může jednat o mávající nálepku s cedulkou „Hello“, kterou můžete použít na Stories a Reels Instagramu a Facebooku, ve FB komentáři nebo ve zprávách zasílaných přes Instagram a Messenger.

Stačí aktualizovat aplikaci

Meta dodává, že všechny jeho apikace budou nově používat sdíleného avatara. Vytvoříte jej v jedné aplikaci a můžete jej využívat i v dalších aplikacích od Mety. V budoucnu by těchto standardizovaných funkcí mezi Facebookem, Messengerem, Instagramem a WhatsAppem mělo být daleko více. Videovolání prostřednictvím avatara je součástí poslední verze aplikace Messenger, která už byla zveřejněna, jak na Androidu, tak na iOS.

Videovolání avataru v aplikaci Messenger:

