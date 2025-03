Nejtenčí telefon od Tecna vyzývá nepředstavený Samsung. Útlý pas umí lépe prodat a nijak tím netrpí ani baterie

Závod o nejtenčí telefon ještě ani nezačal, a s velkou pravděpodobností tu máme (prozatimního) vítěze. Zatímco se Samsung s Applem na dálku přetahují o to, kdo tenký topmodel uvede na trh jako první, vypálila všem rybník značka Tecno. Ta v rámci konceptu Tecno Smart Slim ukázala telefon s tloušťkou pouhých 5,75 mm, který umí svou nízkou tloušťku daleko lépe „prodat" než vystavovaný Samsung Galaxy S25 Edge. A je to hlavně díky zakřiveným bokům, které smartphone opticky ještě ztenčují. Chystaný telefon od Samsungu díky hranatým bokům stále hodně připomíná základní trojici modelů Galaxy S25.



Tloušťka telefonu vynikne až při bočním pohledu. 5,75 mm se zakřivenými hranami budí zdání, že je telefon ještě tenčí

A zatímco Samsung nás na nepředstavený Galaxy S25 Edge nenechal ani sáhnout, Tecno svůj koncept ochotně půjčuje k nafocení a krátkému vyzkoušení. Samotný telefon je opravdu extrémně tenký, Tecno jej vyrobilo z lesklého plastu a dalších „eko-organických“ materiálů. Na přední části byl použit 6,78" 3D zakřivený AMOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 4 500 nitů. V jeho průstřelu čeká 13Mpx selfie, na zádech vidíme ve výrazně vystouplém fotomodulu dva fotoaparáty s rozlišením 50 Mpx. Osvětlení okolo objektivů a jejich vzájemné propojení nám z dálky připomíná oči nebo ještě lépe nasazené brýle.

Baterie nižší tloušťkou nijak netrpí

U telefonu je zajímavé hlavně to, že Tecno nijak nehazardovalo s jeho specifikacemi. Tenký profil se musí zákonitě podepsat na baterii, to však není tento případ. Koncept dostal do výbavy 5 200mAh baterii, kterou dobijete 45 watty. Zajímavostí je to, že má použitý akumulátor tloušťku 4,04 mm, a na jedno nabití má koncept ve stávajícím stavu vydržet jeden den. Použitý osmijádrový procesor a paměti sice neznáme, ale neočekáváme to nejvýkonnější na trhu. V telefonu totiž není dostatek místa pro případné uchlazení výkonného čipsetu. Ovšem už základní kombinace hardwaru, displeje a baterie ukazuje na to, že Tecno ví, co dělá.



Takto nejblíže jsme se mohli dostat k Samsungu Galaxy S25 Edge. Z bočního pohledu to vypadá, že má telefon větší tloušťku než Tecno

A možná je škoda, že se jedná jen o koncept. Na druhou stranu, Spark Slim vypadá už teď jako hotový telefon, který se v budoucnu může klidně začít prodávat. Připravovaný Samsung Galaxy S25 Edge má mít trochu větší tloušťku a spekuluje se o tom, že baterie bude jeho zřejmě největším kompromisem (3 900mAh dle čínské certifikace 3C). A pak máme ještě chystaný iPhone 17 Air, který by měl letos na podzim výrazně snížit tloušťku iPhonů. A je velmi pravděpodobné, že se záhy do ultratenkých high-end telefonů pustí i další značky.