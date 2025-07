Nejtenčí „tri-fold“ se skládá do tvaru písmene G. V rozloženém stavu má tloušťku jen 3,5 mm

Zatímco Samsung se přetahuje s Honorem, zda jejich skládací novinka je o desetinu milimetru tenčí než ta soupeřova, jiná čínská značka – Tecno – hraje svoji vlastní hru. V ní nám představuje spoustu zajímavých prototypů, z nichž ve finále většina vůbec nejde do prodeje, ale minimálně jako ukázka inženýrského umu Číňanů je to pořád zajímavé.

Tecno se pustilo do vod takzvaných dvojskládaček, neboli dvojitě ohebných telefonů se dvěma panty. Z této kategorie je na komerčním trhu vlastně dosud jediný zástupce – Huawei Mate XT. Skládá se jako leporelo do tvaru písmene Z. Tecno si řeklo, že vyzkouší jiný přístup a jeho novinka nazvaná Phantom Ultimate G Fold se skládá do klubíčka, nebo chcete-li z bočního pohledu do tvaru písmene Z.

Do premiéry daleko

Zda je tento přístup uživatelsky smysluplnější, ukáže až praxe. Konstrukce by teoreticky mohla být jednodušší díky tomu, že displej se po celé šířce zařízení skládá dovnitř. Zajímavostí bude bezesporu druhý z kloubů, který obsahuje rozšířený pant, a to proto, že mezi něj zevnitř musí schovat jeden konec zařízení. Ohyb flexibilního panelu v tomto místě tak není tolik zaříznutý.

Také Tecno se chlubí nízkými parametry tloušťky svého zařízení. V rozevřeném stavu je to údajně pouze 3,49 mm, po kompletním složení telefonu tloušťka naroste na 11,49 mm. Všechny parametry výrobce zatím neuvedl, ale vnitřní displej by měl mít úhlopříčku 9,95 palce a baterii s kapacitou 5000 mAh. Jak si výrobce poradil například s integrací USB-C konektoru, jehož samotná zdířka má fyzickou výšku 3,26 mm, do tak tenkého těla, v tuto chvíli nevíme, protože Tecno žádné fotografie této části zařízení nezveřejnilo.

Znovu platí, že jde pouze o prototyp a zatím nejspíš ne ve finální fázi vývoje, protože naživo jej chce Tecno prezentovat až příští rok na veletrhu MWC 2026 v Barceloně. Letos na stejném místě ukázalo například extrémně tenký telefon běžné konstrukce Tecno Spark Slim. Ani ten se zatím do prodeje nedostal.