Nejtragičtější kopie mobilů z Číny. Na pohled vypadají podobně, ale k originálům mají zatraceně daleko

Ta hlavní přednost v podobě integrované kamerky v displeji zde ale samozřejmě chybí. Čínský Mix 4 má klasický výřez, za který se ale ovšem vůbec nestydí. Vtipné je že se telefon nebojí chlubit ani podprůměrnými parametry, jako kdyby šlo o něco přelomového, např. 6,8" HD displej. Třešničkou na dortu je pak do detailu okopírovaný trojitý fotoaparát, u kterého zjistíte, že doopravdy fungují pouze dva. Ten třetí je jen maketa. Co byste ale také čekali za osminovou cenu proti originálnímu modelu...

Přestože Xiaomi se již označení Mi u modelu Mix 4 zřeklo, čínským napodobovatelům se tento krok hodil do krámu a telefonů s tímto na první pohled legitimním názvem je plný. Prodeji si nedělají nic z odkoukané propagační grafiky a dokonce se nebojí nabízet totožný design.

V článku jsme vybrali některé příklady toho, jak to dopadá, když chce někdo prodat nekvalitní telefon a parazitovat přitom na známém jménu. A nemusí jít zdaleka jen o napodobeniny nejdražších vlajkových modelů – v některých případech se plagiátoři pouští i do kopírování levných telefonů.

Zatímco většina z nás je zvyklá na značkové smartphony, které si můžeme koupit v jakémkoliv obchodě s elektronikou, čínské obchody jako Aliexpress, Wish a další jsou plné napodobenin, u kterých se výrobci z Číny a dalších asijských zemí snaží vytěžit maximum z popularity značkových telefonů. Nebojí se přitom přisvojit podobný název, design, grafiku a někdy i slogan originálního modelu.

Nemusí se jmenovat Samsung, dokonce ani Galaxy. Přesto je hned jasné koho má čínský telefon S21 připomínat. Tím hlavním poznávacím znamením je totiž modul fotoaparátu a velmi podobné barevné zpracování. Na první pohled má kopírující telefon fotoaparátů rovnou čtyři, čímž by mohl konkurovat rovnou Ultře, ovšem i zde jsou tři pouze makety a zbylý má rozlišení 48 Mpx.

Reolme 8s – kopie překonává originál?

Překvapivě i levné telefony střední třídy některým výrobcům stojí za to kopírovat, i když je zde argument rozdílu v ceně mnohem méně zásadní. Přesto se výrobce nebojí agresivně zkomolit název značky Realme na Reolme a vypůjčit si přitom i její slogan na tapetu. To dokazuje, že značka Realme už má ve světě (minimálně v tom čínském) svoji váhu, když ji stojí za to napodobovat.



Zde se výrobce nebál zkopírovat i slogan kopírované značky.

Zákeřné pro neznalé uživatele může být to, že kopírka opět sází na papírově působivé parametry v čele s pamětmi 16 + 512 GB. Ovšem originál tentokrát překoná i procesorem Dimensity 810 a překvapením je i 6 800 mAh baterie, čímž může některé i získat na svou stranu. Vzhledem k poloviční ceně je ale otazníkem, jak telefon bude opravdu vypadat a fungovat naživo.