Největší iPhone 15 Pro Max se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho výroba stála jeden a půl milionu korun

Těsně před dnešní premiérou řady iPhone 16 se do Guinnessovy knihy světových rekordů zapsala dvojice YouTuberů, která vlastními silami vytvořila největší iPhone 15 Pro Max na světě. Matthew Perkins (DIY Perks) a Arun Maini (MrWhoseTheBoss) vytvořili největší „superpočítač“, který zvenku a uvnitř vypadá jako přerostlý iPhone 15 Pro Max. Komplet je vysoký dva metry a váží sám o sobě téměř 200 kg!



Toto jsou specifikace největšího iPhonu 15 Pro Max na světě

Oba autoři si dali za cíl vyrobit co největší iPhone, který je ve finále plně funkčním zařízením. Lze jej využít pro videohovory, čtení a odesílání e-mailů nebo k bezkontaktnímu placení. Pro účely tohoto „telefonu“ vznikl kompletní hliníkový rám s tlačítky a podpůrnou konstrukcí. Místo klasického displeje byla použita 88" televize LG Signature OLED TV, ke které se přilepila dotyková fólie. Jen práce na lepení fólie s dělícími vrstvami zabrala dva dny. A to až napodruhé, protože první televizi se podařilo lepidlem zničit.

Počítač, obří baterie skutečně foťáky

Aby koncept zachoval věrnost a možnosti focení, byly do jeho zadního krytu zakomponovány foťáky Canon EOS R5 a Sony RX10 Mark 4. Výpočetní výkon dodává počítač s 24jádrovým procesorem a a grafickou kartou AMD 6950XT. Do iPhonu dále přibyla funkční tlačítka, konektor a reproduktory, a vyladil se design, aby telefon vypadal co nejblíže originálu. Aby byla iluze dokonalá, bylo třeba ještě poladit software. Iluzi iOS dodal Bliss OS for PC, což je upravená verze Androidu, která používá launcher připomínající operační systém od Applu.

Největší iPhone 15 Pro Max na světě:

Komplet vyšel na 70 tisíc dolarů (cca 1,5 mil. Kč). Jak se takto velký iPhone používá v běžném životě, můžete vidět ve výše umístěném videu.