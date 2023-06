Největší modernizace mobilních sítí v české historii. O2 má 5G pokrytou větší polovinu Moravy

Společnost O2 dokončila modernizaci mobilní sítě v oblasti střední Moravy. Jde o 814 základnových stanic – 5G tak mohou využívat obyvatelé v okresech Olomouc, Přerov, Prostějov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Vyškov, Vsetín, Hodonín, Blansko a Nový Jičín.



Do konce března 2024 plánuje O2 (resp. jeho síťový partner Cetin) obměnit na Moravě dalších více než 1 000 vysílačů

Jde o fyzickou výměnu technologií základnových stanic, což je finančně i logisticky náročná operace. Vladimír Filip, ředitel rozvoje sítí ve společnosti Cetin ji dokonce označil za největší technologickou modernizaci mobilních sítí v české historii. Nejde jen o doplnění 5G, kompletně se vyměňuje technika také pro 2G a 4G (3G už se v Česku nepoužívá).



Vývoj a miniaturizace v praxi. Dříve více velkých antén samostatně pro jednotlivé generace sítí a mohutná kabeláž vedoucí k rádiovým prvkům. Dnes výrazně menší modul, který má „rádio“ pro 2G, 4G i 5G uvnitř, takže ven už vede jen tenká optika.

Hlavními benefity jsou vyšší kapacita a rychlost, nižší latence a výrazně lepší efektivita využití frekvenčního pásma i energie. Technologie nese značku Ericsson, což pro firmy vlastněné PPF platí od roku 2020.



Na věže se nový hardware vytahuje ručně, při náročnější výměně konstrukcí na domech pomáhá jeřáb. Za Cetin práce řídí 26 projektových koordinátorů a dalších 8 lidí v podpůrných rolích. Práce realizuje 12 firem, celkem jde o asi 200 pracovníků.

Modernizace odstartovala 15. března 2021, z celkových 4 200 lokalit je dnes dokončeno 2 537. Do konce září 2023 bude pokryto dalších 813 lokalit v okresech Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Bruntál, Šumperk, Břeclav, Znojmo, Třebíč a Jihlava. Do konce března 2024 se přidá 236 základnových stanic v okresech Žďár nad Sázavou, Opava a Svitavy. Zbývající okresy do konce roku 2024. V tomto bodě se hodí připomenout, že na pokrytí republiky O2 spolupracuje s T-Mobilem. První jmenovaný má na starost východ (proto je dnes řeč hlavně o Moravě), druhý západ.



Perlička z prezentace – vzhledem k tomu, že je hnízdo mezi 5G anténami, technologii nijak neomezuje a čápi mohli v klidu odchovat další generaci.

Zajímavým tématem je vypínání 2G sítě a využití frekvencí pro 5G. Cetin se připravuje a do akce se pustí, jakmile takový požadavek přijde od jeho zákazníků – mobilních operátorů. Problém není ani tak zbytek historických tlačítkových telefonů, ale množství M2M modulů, které komunikují přes 2G. Typicky jde o ovládání brány u domu, zabezpečovací zařízení, nebo vzdálené odečty spotřeby energií a komodit.

Časový horizont vypínání 2G u O2/Cetinu není známý – do roka to nebude, za dva roky patrně také ne, ale za 10 let už tady 2G určitě nebude.



Jak O2 pracuje s přiděleným spektrem v čase. GSM = 2G, LTE = 4G, NB-IoT a LTE-M jsou sítě určené pro komunikaci strojů, tzv. IoT (Internet of Things).

Na grafice výše je zajímavý tzv. C-band, tedy pásma vyšších frekvencí okolo 3,5 GHz s výrazně větší šířkou pásma 80 MHz. To znamená rychlejší konektivitu, ale vzhledem k vysoké frekvenci malý plošný dosah od vysílače. Toto řešení je určeno typicky pro pokrytí center měst. Frekvence v C-bandu mají k dispozici i ostatní operátoři, pokrývání na nich ale teprve začíná. V praxi jsme se SIM kartou O2 v centru Olomouce u C-bandového vysílače naměřili více než gigabit, s jinou kartou to bylo „jen“ cca 280 Mbit/s.