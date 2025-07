Největší omezení telefonů od dob Galaxy Note 7. Majitelé Pixelu 6a v Česku mohou zažádat o kompenzaci

Google po nedávné kampani v USA začal i v Česku obesílat majitele Pixelu 6a (telefonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro se toto omezení netýká). E-mail dorazil i našemu redakčnímu kolegovi, který tento telefon používá a byl informacemi nemile překvapený. Google totiž na telefony brzy dodá vynucenou aktualizaci, která vyřeší potenciální přehřívání baterie omezením její maximální kapacity a rychlosti nabíjení.



I majitelé Pixelu 6a v Česku dostávají do e-mailové schránky tento e-mail, který popisuje brzká omezení u Pixelu 6a

Kvůli těmto omezením si stávající uživatelé mohou „vyzvednout bolestné“ v hotovosti nebo získat slevový voucher na nákup dalšího zboží z Google Storu.

Aktualizace už od 8. července

Telefony Pixel 6a dostanou od 8. července aktualizaci, která u dotčených zařízení omezí maximální úroveň nabití a rychlost nabíjení poté, co baterie překročí 400 nabíjecích cyklů. Do té doby se u telefonů nic dít nebude, jakmile však baterie dosáhne 375 cyklů, v telefonu se objeví notifikace, která upozorní na budoucí omezení baterie a nabíjení. Google ale dodává, že omezení se nemusí týkat úplně všech Pixelů 6a, záležet bude i na konkrétním sériovém čísle, resp. na IMEI kódu.

Google si vzal příklad z Galaxy Note7, který před lety postupně dostával aktualizace, které postupně omezovaly maximální možnou kapacitu nabití baterie, což mělo přinutit uživatele k „vynucenému" dobrovolnému vrácení tohoto telefonu. Zatímco před lety uživatelé toto omezení obcházeli tím, že update nenainstalovali, u dotčených Pixelů 6a bude aktualizace skutečně povinná. Automaticky se stáhne na pozadí a poté se telefon automaticky restartuje, aby se nainstalovala. Mimo kompletního odpojení od internetu, což dnes u smartphonu asi nikdo nedokáže představit, nebude žádná možnost, jak instalaci této aktualizace zabránit.

U Pixelu 6a to nemusí skončit Server Android Authority odhalil v instalátorech funkce Battery Health Assistant, že omezení výkonu nabíjení a kapacity baterie se nemusí týkat jen Pixelu 6a, ale i novějších telefonů. Nejčastěji se skloňují „áčka“ od Googlu, což dokládá i Pixel 9a, který rovnou přišel na trh se zabudovaným „omezovačem“. Ten by se mohl sám aktivovat, jakmile poklesne zdraví baterie pod únosnou mez, resp. po určitém počtu nabíjecích cyklů.

A je tu ještě jeden velký rozdíl. Zatímco Samsung stahoval telefony dodané v předprodeji, u Pixelu 6a se možná chyba potvrdila až časem. Samozřejmě nevíme, kolik Pixelů 6a je v oběhu, v Česku se však stále dá koupit jako nový, popř. jako bazarový či repasovaný. Navíc u něj Google počítá s podporou až do konce července 2027, takže jej může i po třech letech stále používat relativně dost uživatelů.

Kompenzace pro uživatele

Google na velkých trzích po celém světě nabízí u Pixelu 6a bezplatnou výměnu baterie. V menších zemích, například v Česku, však tato možnost není k dispozici. Na samostatných stránkách, kde potvrdíte svůj Google účet a posléze i ztotožníte váš Pixel 6a, k němuž máte svůj účet přihlášený, mají uživatelé v ČR dvě možnosti. Můžete si zažádat o platbu v hotovosti v ekvivalentu 100 dolarů převedených na místní měnu (zhruba 2 000 Kč) nebo si vybrat slevový kód do obchodu Google Store v ekvivalentu 150 dolarů v místní měně (cca 3 100 Kč).



V Česku možnost bezplatné výměny baterie chybí, můžete si zažádat o slevový poukaz v hodnotě 150 USD nebo o vyplacení 100 dolarů přepočtených na koruny

Po výběru některé z možností získáte ID svého případu, přičemž do tří týdnů budete vědět, na čem jste. Pokud bude platba v hotovosti schválena, obdržíte platbu do 10 až 18 dní od schválení (bude nutná registrace u služby Payoneer). Po schválení slevového kódu jej obratem obdržíte do e-mailu a můžete jej využít v obchodě Google Store, který v Česku funguje od května loňského roku.