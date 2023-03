Největší podivnost z veletrhu MWC. Jednoznačné kopii Nothing Phone (1) blikají záda šesti barvami

Když přišel na trh Nothing Phone (1), blikající záda byla, svým způsobem, unikátní. Jenže uplynulo několik měsíců a na světě je první kopie tohoto telefonu. Unihertz Luna však působí jako velmi rychle navržený stroj, u něhož se nekladl důraz, ani na vzhled, ani na dostatečný výkon nebo na softwarovou stránku. Ze všeho nejdůležitější bylo, aby blikal. A za zmínku stojí i to, že se o jeho velkou „popularitu“ postaral Carl Pei, šéf firmy Nothing, který svůj originál a kopii zvěčnil na svém Twitteru.

Unihertz Luna je osazený 6,81" LCD displejem s průstřelem pro 32MPx selfie v levém horním rohu. Na zádech je připravený vystouplý fotomodul, který obsahuje 108Mpx hlavní snímač, 20Mpx kamerku s nočním viděním a dvoumegapixelové makro.



I šéf Nothingu zřejmě chvíli nevěřícně koukal na očividnou kopii Nothing Phone (1)...

Je to ale design zad, který je u telefonu tím nejdůležitějším prodejním artiklem. Již na první pohled je jasné, že se Unihertz při návrhu telefonu inspiroval prvním telefonem značky Nohting. Záda mají kruh a čtyři křivky, které jsou podsvětleny diodami, resp. poblikávají v případě potřeby. A zatímco záda u Nothingu svítí bílou barvou, u Unihertzu mohou záda blikat až v kombinaci šesti barev.

Telefon pohání Mediatek Helio G99 s 8GB operační pamětí, připraveno je i nerozšiřitelné 256GB úložiště. 5 000mAh baterii dobíjíte maximálně 18 Watty, vedle USB-C je připraven i sluchátkový konektor jack. Na pravém boku kovového rámu telefonu jsou k dispozici regulátory hlasitosti a zamykací klávesa, která slouží zároveň i jako čtečka otisků prstů. Telefon by se měl začít prodávat již v průběhu března, a jeho cena by se měla pohybovat okolo 300 dolarů. I s daní to dělá zhruba 8 tisíc korun.

Blikání zad u telefonu Unihertz Luna: