13 největších propadáků světa mobilů za posledních 13 let. Svůj moment si zažil kdekdo, i Apple

Mobilní trh má za sebou rapidní technologický vývoj, který však rozhodně nebyl bez chyb. V tomto článku vzpomínáme na deset největších mobilních propadáků za posledních deset let, tedy případy, kterými se výrobci ani po delší době rozhodně nechtějí chlubit. Vzpomeneme na telefony, které se vyloženě nepovedly nebo byly myšlenkově úplně mimo, na operační systémy, které neměly čím konkurovat, nebo na nekalé praktiky některých výrobců, kteří uměle omezovali výkon telefonů nebo naopak navyšovaly skóre při testování benchmarky.

Posledních 10 let bylo u řady značek ve znamení vzestupu a pádu, zatímco některé rostly, a z nebes je srazily až sankce, jiné rok od roku klesaly, a držela je při životě jen ztenčující se základna loajálních fanoušků. No, a spolupráce Microsoftu a Nokie, to je kapitola sama pro sebe...

Životu nebezpečný Samsung Galaxy Note7

Co tě nezabije, to tě posílí.

Pokud by dnes některá značka chtěla zajistit telefonu takové PR a marketing jako tomu bylo u Galaxy Note7, ani s neomezeným rozpočtem by nedokázala to, co sedmá generace tabletofonu řady Galaxy. Ve sdělovacích prostředcích, vlacích, letadle, v online prostoru, v tisku a v televizi - Galaxy Note7 byl úplně všude. A mělo to svůj důvod - problematické baterie. A ty daly vzniknout kauze #BatteryGate obřích rozměrů, která byla do té doby absolutně nemyslitelná. Bezpečnost baterií bral každý jako naprostou samozřejmost.

Note7 byl v roce 2016 očekávaným zástupcem řady Galaxy Note, která si v Evropě dala roční přestávku. První várka telefonu trpěla nadměrným přehříváním baterie, které v některých případech vyústilo i v zahoření telefonu, takže jej Samsung musel stáhnout z trhu. Baterie vyměnil za nové, ale i po výměně se problémy opakovaly. V říjnu roku 2016 pak Samsung oznámil, že s výrobou Notu7 končí, a že všechny kusy stáhne od uživatelů zpět.



Při premiéře Notu 7 jsem ještě nevěděli, že záhy bude následovat jeho derniéra

Mnozí po tomto fiasku predikovali Samsungu strmý pád do mobilních hlubin, jenže jihokorejci se k celému problému postavili čelem. V lednu roku 2017 výrobce poodhalil, v čem tkvěly problémy s bateriemi. V jejich návrhu byly konstrukční chyby, které, dříve nebo později, vyústilo v přímý styk katody anody, tj. ke zkratu a zahoření. V případě obou různých várek baterií sice byly evidovány odlišné symptomy, společným jmenovatelem obou problémů však byl nedostatek místa pro baterii uvnitř telefonu. Samsung chtěl do útrob umístit co největší akumulátor, ale trochu se přepočítal...

Ještě dva roky po stažení telefonu z trhu jste před vzhledem mohli zaslechnout hlášku o tom, že „Samsungu Galaxy Note7 má vstup na palubu přísně zakázán“. Samsung si sedmým Notem výrazně pošramotil pověst, problémy s bateriemi však daly vzniknout novému osmibodovému testovacímu programu, aby se už nikdy nic podobného neopakovalo. Do dnešních dní se tak skutečně nestalo, a i díky tomu si dnes na nepovedený Note7 vzpomene jen málokdo.

Samsung sice v lednu 2017 uváděl, že se mu vrátilo 96 procent kusů, konkrétně v Česku, kde byla v oběhu zhruba tisícovka přístrojů, se jej uživatelé nechtěli vzdát příliš ochotně. Spousta z nich telefon používala na své vlastní riziko, a k vrácení je donutily až aktualizace softwaru, které postupně snižovaly maximální kapacitu, na kterou se může dobít vestavěná baterie. Z kusů, které Samsung obdržel, poté vznikla edice Galaxy Note FE s menší baterií (a bez „dráždivé“ sedmičky), která byla určena pro fanoušky značky. V Česku se tento model nenabízel.