Největší úlety. Tyhle telefonní rarity už dnes neuvidíme, ale můžeme s nostalgií vzpomínat

Na trhu se smartphony může být pro menší nebo méně známé značky problém se výrazněji prosadit. V hodně zaplněném trhu s telefony rozhoují detaily, a někdy je jedinou možností, jak zaujmout, trochu se odlišit či dokonce rovnou vymezit proti konkurenci. V historii smartphonů se o to pokusilo mnoho telefonů, a díky tomu vznikly naprosté mobilní rarity. Nejošklivější telefony všech dob aneb když dáte designérům volnou ruku, skončí to fiaskem Pokud některý z níže popsaných telefonů ještě máte v šuplíku, máte naprosté vzácnosti která už se na trhu jistě nikdy neobjeví. Každá doba měla své kouzlo, ovšem níže uvedené modely vystoupily z šedivé komfortní zóny a přinesly něco, co ve své době nikdo nečekal. První Android s trackballem – T-Mobile G1 Když přišel na svět T-Mobile G1, jednalo se o první telefon s novým a neprobádaným systémem. Dnes je z něj prvotina, která stála za dnes nejrozšířenějším mobilním systémem na světě – smartphone, který v září oslavil 15 let od svého uvedení na trh. Jeho tisková konference nebyla nijak monstrózní a bombastická, vlastně nebyla ani nijak očekávaná. Jednalo se však o přímou odpověď na iPhone, který se na trhu objevil o rok a půl dříve. Na telefonu spolupracoval T-Mobile, HTC a samozřejmě Google.

Zahnutý telefon, výsuvný displej, QWERTZ klávesnice, spousta tlačítek pod displejem nebo trackpad. První Android měl spoustu unikátních funkcí, z nichž do dnešních dob nepřežilo téměř nic Pokud máte do dnešních dní tento telefon v šuplíku, máte velkou raritu. Ostatně i z pohledu dnešních Androidích placek se jedná o zařízení, které se hodně vymyká všem standardům. Třeba tím, že mělo výsuvný displej, který odhalil QWERTZ klávesnici, či spoustu doplňkových tlačítek, která po letech existence Androidu prořídla a splynula s displejem. No a pak tu byl ještě unikátní kuličkový trackball, který pomáhal s ovládáním. Displej už byl ve své době dotykový, ale v telefonu běžela první verze Androidu, která má s tou aktuální pramálo společného. Gmail se ještě nazýval Google Mail, a místo Google Play byl v telefonu Android Market.. První mobil s Androidem má 15 let. Tehdy jsme brečeli nad dvoudenní výdrží. Kdybychom tak tušili... Telefon s lehce zahnutou bradou už měl ve své době vcelku atraktivní uživatelské rozhraní s widgety, a zvládal spouštět více aplikací najednou. A je jisté, že bez jeho přispění by dnes Android nebyl tam, kde je. Naši dobovou recenzi T-Mobile G1 si můžete přečíst zde.

Projektor v mobilu – Samsung Galaxy Beam Když Samsung v roce 2012 prodával v Česku velmi netradiční smartphone, jednalo se o velký unikát. Galaxy Beam byl vlastní prvně a také poslední globálně dostupný „projektoromobil“ od známé značky výrobců telefonů. Designově obtloustlý žluto-černý smartphone měl na horní hraně připravený nHD DLP projektor o výkonu 12 lumenů, který vykouzlil čitelný obraz až s dvoumetrovou úhlopříčkou. Museli jste však promítat v absolutní tmě, abyste s filmu vůbec něco měli. Vzpomínáme si i na černý stojánek pro upnutí do stativu, který držel telefon v ideální pozici proti stěně (ostřit jsme museli ručně), a ještě „zesiloval“ zvuk z reproduktoru.

Projektor v mobilu – to je i na dnešní dobu stále hodně velká rarita. V telefonu jej nabídla Samsung, a poté nikdo jiný Na telefonu běžel stařičký Android 2.3.6, později aktualizovány na Android 4.1, výkon zajišťoval čipset NovaThor U8500 dnes už prakticky neznámé značky, 4" TFT displej měl úhlopříčku 800 × 480 pix, baterie podprůměrnou kapacitu 2 000 mAh. Byl to však právě projektor, který byl hlavním prodejním tahákem. Ten kdo používal mobil s projektorem, byl ve své době cool, a to by zcela jistě platilo i dnes. Samsung Galaxy Beam: promítání může začít [recenze] Je velká škoda, že projektor si odbyl jen epizodní roli (Galaxy Beam 2 se nabízel jen v Číně), a že se do dnešních dní telefon nedočkal žádného nástupce. Díky tomu je však Galaxy Beam historicky ceněný unikát, prakticky jediný svého druhu. A je možné, že některým fandům s novou baterií funguje ještě dnes.

Telefon jako fotoaparát – Galaxy S4 Zoom Samsung byl ve svých mobilních „začátcích“ daleko odvázanější, než dnes. A zatímco Sony Ericsson před spousty let začal razit slogan „Z jedné strany telefon, z druhé fotoaparát“, až Samsung jej dovedl k dokonalosti. A to tím, že na trh uvedl unikátní smartphone Galaxy S4 Zoom, telefon, který výrobci, minimálně co do optického přiblížení, neúspěšně stíhají dodnes.

Samsung Galaxy S4 Zoom byl hybrid mezi telefonem a kompaktním fotoaparátem. Už před 10 lety však nabídl možnosti zoomování, které některé značky periskopy (neúspěšně) dohání dodnes. Telefon byl těžký a tlustý, ale zato naprostý unikát Telefon se už v roce 2013 pyšnil 16Mpx fotoaparátem s 10× optickým zoomem, samotný objektiv se při přiblížování vysouval a zasouval do těla jako u soudobých kompaktů. Ze zadní strany se skutečně jednalo o fotoaparát, u něhož sice byl problém s pohodlným držením, ale zato jste měli v rukou daleko větší optiku, než u dnešních smartphonů. Samsung před 10 lety vsázel na jeden velký snímač, zatímco mobilní trh zvolil cestu více fotoaparátů s různým zaměřením. Dodnes zoom mobilní značky, více či méně úspěšně, dohání složitými periskopy. Samsung Galaxy S4 Zoom: s foťákem na zádech [recenze] Samsung Galaxy S4 Zoom byl unikátním mobilním počinem, který si od mobilních sběratelů zaslouží speciální pozornost. Zatímco dnes je spojení smartphonu a fotoaparátu spíše jako „mlácení prázdné slámy“, ve své době Samsung skutečně spojil displej smartphonu s tělem kompaktního fotoaparátu. A to za slušnou cenu vzhledem k základní dvojici řady Galaxy S4. Je převeliká škoda, že Samsung v tomto trendu skutečných fotomobilů nijak nepokračoval. Pokud by tento koncept nadále rozvíjel, ani nechceme pomýšlet, kde bychom byli dnes...

Mobil-herní konzole – Sony Ericsson Xperia Play Sony je značka, která se úspěšně pohybuje, nejen ve fotografickém, ale také v herním průmyslu. Jen u ní tak mohl vzniknout unikátní herní mobil s Androidem, tehdy ještě při spojení s Ericssonem. U Sony Ericsson Xperia Play se vracíme až do roku 2011, Sony chtělo v rámci „joint-venture“ navázat na popularitu PSP (PlayStation Portable), a tak začalo nabízet smartphone, který měl výsuvný displej. A pod ním se nenacházelo nic jiného, než tlačítka známá z konzolových ovladačů.

Opět jediný svého druhu - Xperia Play měla výsuvný displej, pod nímž se schovávala herní tlačítka. Jako taková vyšlapala cestu budoucím ryze dotykovým herním smartphonům Telefon měl nadčasový design, takže ani dnes by na trhu neudělal ostudu. Sony však zcela opomnělo branding PlayStation či na exkluzivní hry ze startu prodejů, na které by se nabalila uživatelská základna. I samotný hardware byl na svou dobu spíše průměrný, jednalo se vlastně o vůbec první vyloženě herní mobil, který vyšlapal cestu mnohým nástupcům. A to již před 12 lety! Sony Ericsson Xperia Play: mířeno na hry [recenze] Sony však mělo odvahu přijít s něčím novým, a s odstupem času Xperii Play hodnotíme jako další výraznou raritu, kterou jste prostě nemohli zaměnit s jiným telefon na trhu. A nemůžete tak udělat vlastně až dodnes. Xperia Play přišla na trh, poté z něj zmizela, a nedočkala se žádného nástupce, byť mnozí očekávali pravý opak. Pokud by Xperia Play diktovala mobilní hry, mohl jejich vývoj v poslední dekádě směřovat úplně jiným směrem. Xperia Play byla raritou už ve své době, a raritou zůstává i dnes.

První skládačka – Royole Flexpai Když ostatní velcí hráči na trhu teprve vymýšleli, kdy představí své první skládací zařízení, a očekávanou premiéru kvůli nedotaženému vývoji stále odkládali, přišla neznámá firma a uzmula si prvenství pro sebe. Těžko pochopit, že si toto vzácné prvenství mobilní giganti vůbec nepohlídali. Už v roce 2018 tak spatřil světlo světa Royole Flexpai, úplně první telefon se skládacím displejem.

Rychle „spíchnutá“ málo odolná skládačka, která vypálila rybník velkým značkám. Ano, byl to velký úlet, ale segment skládaček posunul hodně kupředu Royole Flexpai byl první za každou cenu, a tak měl spoustu omezení. Záhy se zjistilo, že displej nemá žádné zábrany k tomu, abyste jej přeložili na opačnou stranu. Prostřední části bylo zakázáno se dotýkat a překládání bylo vyloučeno, pokud teplota okolí poklesne pod dva stupně. Inu, první dětské krůčky skládacích zařízení byly hodně náročné. Ještě když se zaměříme na tloušťku zařízení v zavřeném stavu. Mezi oba díly jste mohli vsunout třeba propisku. Telefonu Royole Flexpai však nikdo neodpáře to, že byl první představenou skládačkou, která se současně dostala jako první do prodeje. Kdo chtěl, mohl mít skládací telefon jako jeden z prvních na světě. Designově se také jednalo o produkt, který se od ostatních výrazně odlišoval. Záda měla v oblasti pantu žebrování, a v zavřeném stavu zobrazovala i část displeje, která zůstala v „knižní vazbě“. První dojmy poukázaly na to, že je tato skládačka absolutně nepraktická a nepoužitelná, jenže celý segment skládaček posunula kupředu, takže na ní ostatní museli záhy reagovat. Ani Samsung, ani Huawei. První skládací telefon na světě představila bezejmenná čínská firma Nejprve se o to pokusil Samsung s uspěchaným modelem Galaxy Fold, který musel kvůli problémům stáhnout z trhu a znovupředstavit o rok později. Pokud by se na trhu neobjevil Flexpai, možná bychom na start skládacích telefonů čekali dodnes. Royole, které jinak vyrábí ohebné displeje na trička a klobouky, žilo z hypu první generace skládačky, posléze oznámilo i nástupce, který však na trhu žádnou velkou díru neudělal. Možná i proto, že zůstal jen v Číně, kde se mezitím vyrojily skládací telefony daleko robustnějších konstrukci.

Android s E-Ink displejem – YotaPhone Operační systém Android dlouhodobě zaostává v energetické efektivitě vzhledem k iOS. Jinými slovy, iPhony si mohou dovolit nižší kapacitu baterie, než Android, a přitom vydrží stejnou dobu na jedno nabití. Nebo ještě déle. A protože jsou displeje nejvýraznějšími žrouty baterie, došlo na efektivnější způsob zobrazování pomocí elektronického inkoustu.

Z jedné strany LCD displej, z druhé strany E-Ink. Sestava, které si nikdo ze zavedených výrobců za posledních devět let ani nepřiblížil V roce 2014 se tak do Česka dostal telefon, jaký tu ještě nebyl. YotaPhone lákal na sekundární černobílý displej na zádech, který sliboval velkou úsporu baterie. Jednalo o první telefon na světě se dvěma displeji, za nímž stála neznámá asijská značka. Z jedné strany se jednalo o klasický smartphone, ze strany druhé jste ale měli E-Ink, který bylo možné využít pro notifikace nebo třeba čtení elektronických knih. Zajímavostí je i to, že byl matný a prohnutý, a to vůbec poprvé na světě i včetně jeho odolného skla Před devíti lety jsme YotaPhone viděli jako první model na startu novodobé éry, která smartphonům s Androidem přidá E-Ink. I přesto, že mají současné telefony současnosti drtivou většinu zad bez většího využití, elektronický inkoust je u smartphonů stále zapovězený. Nejblíže mu mají některé Android čtečky knih, ale, abychom je mohli klasifikovat jako smartphony, chybí jim podpora nanoSIM karty. YotaPhone: uspěchaný návrat černobílé [recenze] YotaPhone nebyl bezchybný. Měl klasické bolístky první generace a velký potenciál, na nějž značka navázala dalšími dvěma nástupci. Jenže, aby se E-ink stal mainstream a pošetřil baterii Androidů (baterie se spotřebovává jen při překreslování), chtělo to, aby se konceptu chytil větší výrobce a to se nestalo. YotaPhone je tak svým způsobem unikátní připomínkou toho, že klasické barevné displeje nejsou jedinou cestou, jak u smartphonů zajistit zobrazování. Samozřejmě, mají své velké nevýhody při přehrávání videí nebo animací, ovšem zdvojení displejů mělo tento nedostatek vyřešit. A nevyřešilo.

Doplněk ke smartphonu – Palm Phone Smartphony na trhu existovaly nejprve s malými displeji. Poté přišel první Galaxy Note a ovlivnil celé následující generace telefonů. Úhlopříčky telefonů se zvyšovaly, a na nový trend musel, chtě nechtě, přistoupit i Phone. Dnes žijeme ve světě, v němž se smartphone se 6,1" displejem bere jako malý telefon. V minulosti byste o něm však hovořili téměř jako o malém tabletu. Od sedmi palců to zase není až tak daleko...

Palm s Androidem velký jako rtěnka - to byla rarita roku 2018 V roce 2018 došlo ke znovuzrození legendární značky Palm, o které se se postarala firma TCL. Palm Phone šel ale úplně proti proudu. Jedná snad o jediný smartphone, který je současně veden i v sekci „Příslušenství k telefonu“. Telefon měl opravdu miniaturní rozměry s odolností IP68 a jen 3,3" HD displej. Uvnitř běžel Android 8.1, energii dodávala 800mAh baterie a výrobce o něm smýšlel jako o telefonu, který si vezmete třeba do hospody, divadla nebo na koncert. A to díky klonovanému telefonnímu číslu. Legenda je zpět. Palm je unikátní mini smartphone, doplněk k hlavnímu telefonu Nápad to byl skvělý, ale uživatele nezaujal. TCL muselo kvůli malému zájmu telefon odemknout, takže se z něj posléze stalo samostatné zařízení určené pro děti nebo pro velmi nenáročné uživatele. Palm chtěl řešit problém, který na trhu neexistoval, poptávka po malých telefonech (s malými bateriemi) totiž není tak vysoká, jak si jejich někteří zastánci myslí dodnes. V seznamu mobilních rarit a kuriozit je však tento smartphone pekelně vysoko.