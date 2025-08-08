Největším problémem Gemini v hodinkách je telefon v naší kapse. AI na zápěstí ještě čeká dlouhá cesta

Umělá inteligence už obsadila naše mobilní telefony a nyní se začíná dostávat i do chytrých hodinek. Jako první se to stalo u řady Galaxy Watch8 od Samsungu, kde je Gemini dostupné pouhým stiskem bočního tlačítka. Hlavním důvodem přesunu Gemini na hodinky bylo zjednodušení práce s umělou inteligencí – máme ji tak ještě blíže, dokonce přímo „na sobě“. Kromě sluchátek je mobilní AI na zápěstí skutečně blíže než v samotném telefonu. Jenže, přeučit se z telefonů na hodinky bude potřebovat čas.
Gemini v hodinkách je zatím jen prodlouženou rukou telefonu, ale s malým displejem a omezeními. Playlist vytvořit neuměl a nemá ani přístup k mikrofonu
Při používání hodinek Galaxy Watch8 Classic mám Gemini nastavené na bočním tlačítku, ale když jsem potřeboval, aby mi něco zjistilo, instinktivně jsem sáhl po telefonu. Zatímco mluvení do telefonu je zcela běžné a řada lidí ve městech využívá hlasitý odposlech s telefonem u ucha, mluvení na hodinky stále působí jako něco podivného. V Česku byl hlavním problémem fakt, že hodinkoví asistenti nepodporovali češtinu, takže jsme si na diktování do hodinek vůbec nezvykli. S Gemini je to však jiné – můžete na něj mluvit česky a odpovídá vám také v češtině.
Nejasné hranice využití
Hranice mezi tím, kdy využít Gemini v hodinkách a kdy v telefonu, zatím není úplně jasná. Samsung prezentoval hned několik ukázkových příkladů, ale praxe trochu pokulhává. Například vytvoření playlistu pro běhání bylo v hodinkách doslova utrpení. Nejdříve Gemini nemohlo pro běhání vytvořit playlist, protože jsem nezadal interpreta. Po zadání interpreta došlo k chybě, protože playlist vytvořit a hned jej přehrát vlastně nejde. Nakonec jsem ho musel poprosit o puštění výběru skladeb z YouTube Music. Kdybych vzal telefon do ruky, měl bych to rychlejší.
Na zápěstí mohou být zajímavé třeba dotazy na aktuální počasí, jenže Gemini je řekne v omezené formě, zatímco jedno kliknutí na widget na ploše mi ukáže počasí v průběhu dne, dvě kliknutí pak třeba i detailní meteogram nebo informace o srážkách. Komplexnější dotazy asi raději uděláte na telefonu, zejména když potřebujete vidět některé informace textově. Na malém displeji hodinek toho skutečně není moc k vidění.
Paradox neomezených možností
Hodinkový AI tak zatím sklouzává především k ovládání hodinek či získávání informací z aplikací. Zjistíte itinerář z kalendáře, odešlete zprávu, zavoláte, zvýšíte jas displeje nebo snížíte hlasitost hodinek. Jenže zatím spíše jen na ukázku, abyste si vyzkoušeli, že Gemini v hodinkách opravdu běží. Pro mě však zatím vždy lépe fungoval automatismus – vzal jsem telefon do ruky a s využitím Gemini (nebo pomocí dalších AI aplikací) jsem udělal to, co jsem potřeboval. A to přesto, že jsem měl hodinky na zápěstí, tedy doslova „po ruce“.
Možnosti Gemini na zápěstí jsou sice neomezené, ale problém je vůbec s ním nějak začít. Na hodinkách tak startujete se stejnými příkazy jako v telefonu, což je s ohledem na to, že AI „nosíte na sobě“, poněkud málo. Zatímco u telefonu se rozpovídáte, v hodinkách se snažíte být k Gemini co nejvíce úsporní, nebo se ptáte sami sebe, zda má tento dotaz vůbec smysl pokládat na hodinkách. Hranice mezi smartphonem a hodinkami je prozatím nejasná, zatím asi budeme spíše stejně volit telefon, na který jsme si při využívání AI už zvykli. A to je za mě škoda, protože Gemini má na zápěstí obrovský potenciál.
Google a výrobci hodinek se nemohou dočkat toho, co s Gemini na zápěstí vymyslíme. Zřejmě také nevědí, a to je do budoucna velká překážka. Aby umělá inteligence na zápěstí dávala smysl, musíme jí smysl teprve vymyslet a hlavně změnit své návyky. Ale tyto impulzy by měly přijít primárně od Googlu a od výrobců chytrých hodinek. Pokud pro nás bude používání Gemini na hodinkách neintuitivní a nezvykneme si na něj, všichni se automaticky vrátíme k tomu, co známe – k AI aplikacím a asistentům v telefonech.