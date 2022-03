Nejvíc chytrých hodinek v Česku prodá Huawei. Vyrostl Amazfit a překvapil Garmin

Huawei po útlumu byznysu se smartphony našlo novou zlatou žílu, minimálně na českém trhu. Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 u nás čínská značka prodala nejvíc chytrých hodinek, přes 127 tisíc kusů. Vyplývá to z analýzy IDC. Poměrně překvapivé je i pořadí na dalších místech.

Zatímco globálnímu trhu s chytrými hodinkami jednoznačně vládne Apple, v Česku se musí spokojit až se čtvrtou příčkou. Je to dáno hlavně celkovou nižší penetrací iPhonů mezi uživateli (ve srovnání se západní Evropou nebo USA), s nimiž jakožto jediným typem telefonu Apple Watch výhradně spolupracují, a také vyšší cenou hodinek.

Úspěch značky spojované se Xiaomi

Na druhou příčku se tak v období říjen až prosinec loňského roku dostala značka Amazfit, která byla dlouhou dobu spojována se Xiaomi. Nyní už si ale čínský gigant produkuje hodinky pod vlastní značkou a Amazfit, jenž je ve vlastnictví společnosti Zepp Health (dřívější název Huami Technology), pokračuje v rozvíjení svého portfolia. Objem prodaných zařízení ve sledovaném období v Česku více než zdvojnásobil na 40 tisíc kusů.



Nejnovější modely v portfoliu Amazfitu jsou hodinky řady GTR 3 Pro

Co se týče celého roku 2021 z pohledu Amazfitu, byl pro značku úspěšný i na globální úrovni. Firma dodala 6,81 milionu chytrých hodinek do celého světa. Z toho do České republiky bylo dodáno 166 tisíc kusů a posunula se tak z pátého místa v roce 2020 na druhé místo v roce 2021 ze všech monitorovaných značek chytrých hodinek. Firma svůj úspěch slaví mimo jiné plošnou slevou 500 Kč na všechny své prodávané modely chytrých hodinek.

Velmi oblíbený zejména u sportovců zůstává Garmin, který má navíc velmi široce rozkročené portfolio od ryze sportovních chytrých hodinek až k spíše lifestylovým modelům. 27 tisíc distribuovaných kusů stačilo americké značce ke třetímu místu na českém trhu.

Zmiňovaný čtvrtý Apple doplnil v první pětce ještě Samsung, jenž zaznamenal meziroční pokles a nyní prakticky vše sází na aktuální modelovou řadu Galaxy Watch 4.

