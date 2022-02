Nejvýznamnější mobilní akce roku klepe na dveře. Těšíme se na premiéry těchto novinek

Mobilní veletrh MWC 2022 v Barceloně už pomalu klepe na dveře. Přesto, že se z něj spousta výrobců odhlásila, mobilní fanoušci se rozhodně nudit nebudou. Už teď víme minimálně o pěti výrobcích, kteří na MWC (koná se ve dnech 28.2 - 3.3.) přivezou své poslední novinky nebo dokonce právě zde uvedou zcela nové produktové řady. Řeč je konkrétně o značkách Samsung, Honor, Oppo, Realme a TCL.

Organizátoři veletrhu prozradili, že se jej má letos zúčastnit až 50 tisíc návštěvníků, a to je o dost více, než vloni, kdy byla účast na veletrhu dost výrazně omezena. O rok dříve proběhl veletrh pouze v online podobě, takže se letos MWC konečně vrátí do starých kolejí. Má se z něj opět stát veletrh, na němž budou velcí výrobci chtít ukázat své mobilní novinky. My samozřejmě na MWC budeme a přímo z místa dění vám zprostředkujeme naše první dojmy ze všech oznámených novinek.

Samsung

Samsung si na MWC přichystal další tiskovou konferenci, a to velmi krátce po akci Galaxy Unpacked, na které jihokorejský výrobce oznámil řady Galaxy S22 a Galaxy Tab S8. Akce v Barceloně má podtitul „Discover a New Era of Connected Mobile“, a uskuteční se 27. února od 19:00 hod. středoevropského času. Tedy v předvečer startu veletrhu.



Pozvánka od Samsungu na MWC do Barcelony

Z pozvánky můžeme odtušit, že se bude Samsung bavit o vzájemné spolupráci mobilních zařízení, tedy notebooků, tabletů, smartphonů (včetně stylusu) a hodinek. Případné mobilní novinky budou zřejmě spadat do IT kategorie, z ryze mobilního pohledu bychom se mohli dočkat nových služeb pro spolupráci různých zařízení nebo k vylepšení možností stávajících služeb. Tím máme na mysli např. funkci, která vám dovolí pracovat na jednom zařízení, z nějž můžete plynule přejít na druhé zařízení a pokračovat v práci. Stream z představovací akce bude možné sledovat na YouTube kanálu Samsungu.

Realme

Značka Realme si na MWC schovala hned dva topmodely – Realme GT 2 a Realme GT 2 Pro. Nejedná se o úplnou novinku, nýbrž o odhalení evropské verze, která naváže na lednovou čínskou verzi telefonu. Tisková konference se odehraje 28. února v 10 hodin středoevropského času.

Varianta Pro nabídne nejnovější Snapdragon 8 Gen 1, základní verze se bude muset spokojit s o rok starším čipsetem. Do výbavy se dostaly i špičkové AMOLED displeje s adaptivní obnovovací frekvencí nebo účinnějších chlazení čipsetu.



Pozvánka Realme na veletrh MWC

Mezi třemi fotoaparáty na zadní straně najdeme i velmi neobvyklý 40× mikro fotoaparát. A nás bude ze všeho zajímat dostupnost a evropská koncová cena obou novinek.

Představovací video Realme GT 2 Pro:

Honor

První den veletrhu přijde se svými novinkami i Honor, tisková konference začne ve 13:00. Soudě podle pozvánky se můžeme těšit na premiéru řady Honor Magic 4, která se bude soustředit především na mobilní focení. Na teaseru můžeme dokonce vidět detail hlavního fotoaparátu, a všimnout si můžeme i potvrzení podpory 5G. Novinky od Honoru by tak měly nabídnout modemy, s nimiž se připojíte k 5G sítím i v Evropě.

Pozvánka od Honoru do Barcelony:

Řada Honor Magic 3 se po čínské premiéře nakonec do Evropy nedostala, a tak to vypadá, že se Honor vrátí na starý kontinent až s nástupnickou řadou Magic4. Ta se po oddělení firmy od Huawei navíc přeformátovala z řady levných telefonů střední třídy na ty nejvýkonnější mobilní stroje. A čekáme také to, že konečně uvidíme plody samostatné práce Honoru bez jakéhokoliv přispění Huawei. Honor by mohl na své barcelonské akci prozradit i evropskou dostupnost skládacího Honoru Magic V, jehož preview si můžete přečíst zde.

Oppo

Svou přítomnost v Barceloně potvrdila i firma Oppo, která je známá, nejen smartphony, ale v poslední době také čilým technologickým vývojem, např. fotoaparátů nebo poddisplejových selfie kamer. V tomto trendu se má firma prezentovat i na MWC, protože zde ukáže nové produkty s 5G konektivitou či doveze nové flagship telefony. Máme se těšit i na ukázku špičkových telefonních technologií, které se mají v budoucnu stát jakýmsi novým standardem.



Oppo představí Find X5 již 24. února na samostatné akci, pár dní na to telefon vystaví na MWC v Barceloně

Oppo na MWC zcela jistě ukáže i topmodely Find X5 a Find X5 Pro, které však bude oficiální cestou prezentovat již 24. února. Vypadá to tedy, že si tyto novinky budeme moci v Barceloně alespoň poprvé naživo vyzkoušet. Těšit se budeme na smartphone s keramickým tělem, jehož foťáky byly vyvinuty společně s firmou Hasselblad. O zpracování obrazových dat se bude starat 6nm čip MariSilicon. A dále můžeme čekat maximální výkon posledního Snapdragonu, velkokapacitní baterie a až 80W rychlonabíjení.

Teaser na řadu Oppo Find X5:

TCL

TCL na veletrhu CES oznámila první modely své třicítkové řady, které hodlá nabízet na americkém trhu. Evropské telefony si však značka schovala na veletrh MWC, kde se tak ukáží telefony TCL 30, TCL 30+ a TCL 30 5G.



Tiskové fotografie smartphonů TCL 30 5G a TCL 30+ (Zdroj: evleaks)

Smartphony by měly nabídnout AMOLED displeje s „účkovým“ výřezem, dále pak hlavní 50Mpx fotoaparát a další dva doplňkové objektivy. Specifikace telefonů a cenu zatím neznáme, z tiskových fotek můžeme usuzovat jen to, že se čtečka otisků prstů přesunete na pravý bok. Více nám TCL prozradí na veletrhu MWC, byť přesné datum konání tiskové konference ještě není známo.

Zdroj Samsung News, Oppo, Oppo [2], Honor