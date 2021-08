Nekalé praktiky? Google dal více peněz těm, kteří měli v telefonu jen Google Play

V rámci probíhajícího sporu mezi společnostmi Epic a Google vyplouvají na povrch zajímavá zjištění. Google totiž v roce 2019 spustil tzv. „Premier Device Program“, který umožňoval, aby si mobilní výrobci „sáhli“ na větší podíl z výnosů mobilního vyhledávání. Ovšem, mělo to jeden malý háček. Výrobci se za příslib větších financí museli u telefonů zříci předinstalace alternativních aplikačních obchodů, tj. zejména svých vlastních.

Zařízení, která splňovala tato kritéria, získávala pro svého mobilního výrobce 12% podíl z příjmů z vyhledávání, zatímco u ostatních zařízení to bylo jen osm procent. Google tuto dohodu navíc okořenil se značkami LG a Motorola, u nichž výrobcům nabízel navíc tři, resp. šest, procent za každou útratu, kteří uživatelé na jejich smartphonech provedli na Google Play. Oba výrobci si tak mohli přijít na nemalou sumu peněz.

„Premier Device Program“ byl až do zahájení soudního sporu neveřejný, všeobecně se mělo za to, že má Google s mobilními výrobci dané podmínky, ale že se budou lišit s ohledem na dostupnost alternativního obchodu s aplikacemi, to nikdo nečekal. A Epic tak má v ruce zbraň, kterou může potvrdit, že Google zneužíval svého postavení na trhu, resp. využíval a zřejmě stále využívá program, jehož cílem je eliminace alternativních aplikačních obchodů.

Až do května roku 2020 vévodila tomuto neveřejnému programu Motorola, potřebná kritéria splňovalo 98 procent telefonů. Velmi těsně jej následovalo LG (95 %). Čínské značky Oppo, Vivo a OnePlus se pohybovaly okolo sedmdesáti procent. Zatímco Sony (50 %) a Xiaomi (40 %) tuto „prémiovou“ nabídku příliš nevyužívaly. V žebříčku zcela kompletně chybí Samsung, který začal svůj aplikační obchod Samsung Apps (nově Galaxy Store) v telefonech nabízet nepřetržitě od roku 2009. V jeho případě je tedy zcela jistě účast na programu nulová.

Bojuje také Apple, a konkrétně proti zavedení sideloadingu:

Google tak má proti sobě další vážný důkaz o tom, že chtěl výrazně omezit konkurenční aplikační obchody. A protože viděl velkou hrozbu ze strany Galaxy Storu a Amazon Storu (ztráta monopolu a úbytek až 6 miliard dolarů z nákupů aplikací do roku 2022), musel začít jednat. Za stovky milionů dolarů (tzv. „Project Hug“) se dohodl s vývojářskými studii, aby nepřešly do Epic Storu. Navíc také zvažoval odkup firmy Epic Games, a to buď kompletně nebo alespoň 40% podíl, který drží Tencent Games. A problém s alternativním obchodem by byl záhy vyřešen...

Nedávno zjištěné praktiky by mohly Googlu u aktuálního soudního sporu výrazně přitížit.

