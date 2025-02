Některé aplikace zakazují screenshoty a mají k tomu důvod. Zákeřný malware z nich dokáže přečíst nejrůznější údaje

Screenshoty neboli snímky obrazovky jsou nedílnou součástí funkční výbavy všech telefonů. Jedná se o velmi jednoduchou a současně efektivní formu, pomocí které lze sdílet prakticky jakýkoliv obsah aktuálně zobrazený na displeji. Osobně používám screenshoty místo záložek v prohlížeči. Když vidím zajímavý článek na webu, pořídím si kopii obrazovky, a při prohlížení v galerii mám automaticky k dispozici rychlý náhled i odkaz na webové stránky. Někdy mi to přijde přímočařejší než ukládání stránek do záložek v mobilním prohlížeči.



Bankovní aplikace v telefonu a zrcadlená aplikace v počítači. Vývojáři (nejen) bankovních aplikací ví proč u nich delší dobu blokují screenshoty. Nový malware pro Android a iOS z nich totiž chce získat různá užitečná data

Snímek obrazovky můžete pořídit (téměř) kdekoliv v systému. Screenshoty používáme hojně v recenzích; další praktické využití je například screenshot plochy, u které se můžete pochlubit jejím úklidem nebo použitými ikonami, nebo screenshot konverzace, kterou nechcete ztratit. V některých případech je však kvůli bezpečnosti pořizování screenshotů zakázáno či omezeno. To platí primárně u bankovních aplikací, které detekují a blokují pokus o screenshot. iPhony zase dokáží protistranu upozornit, že jste si pořídili screenshot obrazovky, případně se u screenů iOS automaticky maže zobrazená hesla.

Bezpečnost je pro výrobce v těchto situacích velmi důležitá, protože systémové zábrany nelze jednoduše obejít. Pokud aplikaci minimalizujete a podíváte se na ni přes nabídku posledních spuštěných aplikací, je buď rozmazaná, nebo vidíte jen čistě bílou obrazovku. Když aplikace zrcadlíte do počítače, kvůli omezení přístupu k displeji vidíte jen černý obdélník. Pokud tak chcete zaznamenat aplikaci, která má zakázáno pořizování screenshotů, mimo ofocení displeje jsou vaše možnosti prakticky zcela omezené.

Malware, který se specializuje na screenshoty

A zatímco tato omezení mohou být u některých aplikací otravná, aktuální hrozba pro Androidy a iPhony se zaměřila právě na screenshoty uložené v paměti. Malware vypadá zdánlivě neškodně, stačí mu jen přístup k souborům. Ty však pomocí OCR (Optical Character Recognition) proskenuje, a zjistí z nich důležité informace. Mnohdy tak nalezne nejen kontaktní údaje, ale také obsahy zpráv a různá hesla. Infikované aplikace se objevily jak v Google Play, tak i na App Storu. Celkem tyto aplikace evidují zhruba 250 tisíc stažení, primárně z Evropy a Asie.

Podle bezpečnostních analytiků je to vůbec poprvé, co se do App Storu dostal malware využívající OCR. Šance, že je i ve vašem telefonu, je sice zřejmě malá, přesto si můžete překontrolovat infikované aplikační balíčky v tomto seznamu. Právě tento malware však poukazuje na jednu důležitou věc, která jeho teoretické zneužití prakticky neutralizuje. Pokud máte v telefonu screenshoty, které už nepotřebujete, rovnou je smažte. Uvolníte si trochu místa a hlavně nebudete mít v telefonu žádné soubory, z nichž by mohl někdo získat nějaká data.

Via: Digitaltrends