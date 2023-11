Některé Apple Watch se po poslední aktualizaci přehřívají a vybíjejí extrémně rychle. Na opravě se pracuje

Koncem října do hodniek Apple Watch dorazila aktualizace na watchOS 10.1, která přinesla očekávanou podporu gesta dvojího poklepání. Jenže, u některých hodinek, do nichž se aktualizace dostala, došlo k výraznému zahřívání a také k velmi rychlému vybíjení.



Update na watchOS 10.1. přinesl podporu gesta dvojitého poklepání, některé hodinky se ale po aktualizaci začaly přehřívat a extrémně rychle vybíjet...

Chyba neovlivnila všechny hodinky od Applu, ale, soudě podle ohlasů na Redditu, a Apple fóru, se však rozhodně nejedná o nic ojedinělého. Symptomy jsou ve všech případech prakticky dodožné. Hodinky nabijete, a za necelou hodinu jsou třeba jen na 50% kapacitě baterie. Do dvou hodin pak hlásí nulu. U nejnovějších Apple Watch Ultra 2 trvá pokles ze 100 na 10 procent baterie pouhé tři hodiny! U hodinek Series 6 je baterie kompletně vybitá za 15 minut, a hodinky se současně nedokáží nabít na více než 50 % své aktuální kapacity.

Velmi výrazné vybíjení baterie pozorují uživatelé nahodile, ovšem chyba se objevuje od hodinek Series 5 až po nejnovější Watch Ultra 2. Apple sice už v iOS 17.1 uváděl, že zvýšenou spotřebu hodinek při připojení k iPhonu s iOS 17 opravil, realita však hovoří o opaku. Hodinky budou potřebovat další aktualizaci, a tu Apple podle interní zprávy už intenzivně připravuje. V podobě updatu iOS 17.1.1 pro iPhone a watchOS 10.1.1 pro Apple Watch. V nejhorším případě se záplata dostane až do verze watchOS 10.2, která by však měla vyjít až v prosinci. A to znamená, že někteří uživatelé nebudou moci hodinky používat, tak jak jsou zvyklí, ještě zhruba měsíc.

Redakční představení hodinek Apple Watch Ultra 2:

Máte v hodinkách Apple Watch nainstalovaný watchOS 10.1? Pozorujete zahřívání či extrémně rychlé vybíjení? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.