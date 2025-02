Některé Apple Watch Series 10 trápí nízká hlasitost reproduktoru. Objevuje se až po pár měsících používání

Někteří uživatelé hodinek Apple Watch Series 10 se stěžují na hlasitost reproduktoru, která se postupem času snižuje, takže ani na maximální nastavenou úroveň není zvuk z některých hodinek téměř slyšet. Problém s nízkou hlasitostí ovlivňuje, podle stížností na Redditu a na webových fórech Applu, hovory a často i přehrávání hudby z hodinek. Zatím není jasné, zda se jedná o hardwarovou nebo softwarovou závadu, kterou by mohl Apple opravit v některé z budoucích aktualizací hodinek.



Hodinky Apple Watch Series 10. Některé jejich uživatele trápí nižší hlasitost reproduktoru, která se objevuje po čase používání, a jen ve specifických případech

Asi i vás napadne, že se může jednat jen o nečistoty, které se časem dostanou na mřížku reproduktoru. Jenže, u některých uživatelů se nízká hlasitost projevuje jen při hovorech a přehrávání hudby, a u všeho ostatního (notifikace, budíky)mají hodinky dostatečnou hlasitost. Podle některých reakcí nepomohlo ani ponoření hodinek do vody a aktivace režimu, který z reproduktoru dostane přebytečnou vlhkost s případnými nečistotami. A to by poukazovalo spíše na softwarový problém.

Uživatelé si na tichý reproduktor stěžovali v malém měřítku už krátce po startu prodejů, což není při uvádění novinek do prodeje nic neobvyklého. Podle zdroje se ale i v těchto dnech jedná o nejčastěji zmiňovaný problém v online prostředí s hodinkami od Applu. Jednou z pracovních verzí je i to, že se ztišení reproduktoru u hodinek objevuje ve větší míře kvůli nedávné aktualizaci softwaru hodinek. Apple se k tomuto problému zatím nevyjádřil, a jasné není ani to, jak velkou skupinu uživatelů tento problém postihl.

Via Macrumors