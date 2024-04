Chytré hodinky vyřešily nedostatečnou výdrž po svém. Hybridní režim je zatím zklamáním

U hodinek s uzavřeným systémem můžeme výdrž počítat často až na jeden až dva týdny. U hodinek s otevřeným operačním systémem je rozpětí stejné, jen se nebavíme o týdnech, ale o dnech. Jenže, místo aby výrobci přišli na to, jak optimalizovat otevřené systémy, a prodloužit výdrž hodinek, vsadili na to nejjednodušší – na větší baterie. Jenže s nimi narůstají i rozměry samotných hodinek. Ukazuje se však, že ani hybridní platforma systému Wear OS není stoprocentním řešením na několikadenní výdrž baterie.



Hodinky Galaxy Watch5 Pro od Samsungu se se systémem Wear OS stále drží na špici ve výdrži. A to se bavíme o modelu z roku 2022. Letošní generace hodinek od Samsungu má po roční odmlce opět nabídnout větší kapacitu baterie

Apple ani výrobci hodinek s Wear OS pro jejich výdrž dělají pramálo. Maximálně zrychlili nabíjecí časy, jejich výdrž na jedno nabití je ve většině případech maximálně dva dny. Spíše méně. Aby se stále kupovaly nové hodinky, musí každou generaci přijít nějaká speciální měřící funkce, která si opět ukousne z už tak hodně využité baterie. Jenže, ta se, stejně jako u smartphonů, v zásadě nijak neřeší. Např. u hodinek Apple Watch uvádí americký gigant každý rok výdrž 18 hodin, a nikdo se nad tím vlastně ani nepozastavuje...

Energetická efektivita totiž hodinky tak dobře neprodá, jako nové funkce. Z běžné šedi maximálně dvoudenních hodinek vyčnívají Apple Watch Ultra 2 a Samsung Galaxy Watch 5 Pro. I ty však za svou výdrž nevděčí nějakému extrémně úsporného hardwaru, ale spíše velké baterii. Ta je univerzálním lékem na výdrž hodinek, jenže počítá s uživateli, kteří mají dostatečně široká zápěstí. Navíc je třeba počítat s tím, že hodinky s větší baterií prostě budou vážit více, než základní model, který budete muset nabíjet každý den.

Když hybridní rozhraní nestíhá...

Když OnePlus ve spolupráci s Googlem představil tzv. Wear OS Hybrid Interface, skloňovala se až čtyřdenní výdrž hodinek na jedno nabití. Hlavní 4nm procesor si totiž pomáhá „úspornějším“ 12nm koprocesorem, který zpracovává informace a data na pozadí. Teorie zněla skvěle, praxe však ukazuje, že i toto řešení má své výrazné nedostatky. Ukázalo se, že tento snímač nemá stejnou přesnost jako klasický procesor. První testeři hodinek upozorňují na to, že jim v průběhu dne chybí zaregistrovaných několik tisíc kroků (!), hodinky vás chválí za to, že zase stojíte (přitom stále sedíte), varují kvůli vysokému stresu (i když jste úplně v klidu), a dokonce občas zapomenou zaregistrovat nové notifikace.



První testy ukazují, že úspornější koprocesor v rámci hybridního Wear OS rozhraní nestíhá. Chybí mu až několik tisíc zaregistrovaných kroků denně, a dokonce občas „zapomene“ na notifikace

Koprocesor je úsporný, a právě proto nedokáže data zpracovávat dostatečnou rychlostí. Na jednu stranu tak spoříte baterii, na stranu druhou však některá zdravotní data chybí úplně a nebo nejsou vůbec přesná – a tím se tak nějak odkláníme od toho, co by pro nás chytré hodinky měly znamenat. Je sice možné, že jiné značky si s hybridním architekturou poradí lépe. Jenže, pokud použití alternativního ciferníku mimo nového formátu XML Watch Face zkrátí výdrž ze čtyř dní na jeden, v návrhu hybridního režimu přece musí být něco špatně...

Na jednu stranu to můžeme dávat za vinu ne tolik energeticky efektivnímu 12nm koprocesoru (tady by se hodil koprocesor s podstatně úspornější architekturou), na stranu druhou však nízký takt procesoru evidentně nestíhá data zaznamenávat, a ta jsou, nejen nepřesná, ale i četnost jejich měření pokulhává. A mnoho si nelze slibovat ani od umělé inteligence, která se letos pomalu dostává do smartphonů. Pokud by byla v hodinkách, spotřebovala by velké množství baterie. Jenže i připojení ke cloudové AI, ke které by se hodinky připojily přes Wi-Fi nebo mobilní data, bude na baterii také poznat. A my potřebuje opačný efekt, tedy to, aby nám umělá inteligence energii ušetřila...

Jak tedy vyřešit nízkou výdrž chytrých hodinek? Mimo větší kapacity baterie, která zvýší rozměry a hmotnost hodinek samotných, neexistuje žádné spolehlivé řešení. Možná i proto jsou na trhu stále populární tzv. polochytré hodinky nebo chytré náramky s velkými displeji. Pokud si odmyslíte stahování nových aplikací a nepotřebujete s nimi platit (některé to však i přesto zvládají), dostanete se často až na dvoutýdenní výdrž na jedno nabití. A ta může být pro spoustu uživatelů atraktivnější, než to, co hodinky dokáží změřit...

Via: Androidcentral