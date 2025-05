Některé snímače v telefonech jsou v akci téměř neustále. Hlídají rychlost, směr pohybu nebo okolní osvětlení

Smartphony jsou natolik komplexní zařízení, že jsou osazeny spoustou snímačů. Ne každý telefon disponuje všemi dostupnými senzory, pokud by však neměl žádný, smartphone by se prakticky nedal pořádně používat. Při volání byste uchem ovládali displej telefonu, na ostrém slunci by se automaticky nezvyšoval jas displeje a otáčení rozhraní telefonu na bok byste museli provádět ručně tlačítkem.

Víte, jaké nejčastější snímače najdete ve smartphonech a k čemu slouží? Často navzájem spolupracují a ukážeme vám i aplikace, ve kterých si můžete všechny snímače ověřit.



Aplikace AIDA64 a Sensors Toolbox prozradí, jaké snímače máte ve svém smartphonu. Včetně toho, kdo je vyrobil, jakou mají spotřebu, a jaké mají aktuální hodnoty

Snímač přiblížení je důležitý proto, aby telefon věděl, jak daleko od něj máte obličej. Jeho typickým využitím je vypnutí displeje, když s ním voláte u ucha. Jakmile telefon od ucha vzdálíte, displej telefonu se zase rozsvítí. V některých případech může být tento snímač softwarový – využívá data ze selfie kamery a podle jejího zakrytí vyhodnocuje, zda máte telefon u obličeje či nikoliv.

Snímač okolního osvětlení je použit k tomu, aby mohl automaticky patřičně optimalizovat jas displeje. V noci jej utlumí, na ostrém slunci naopak zvýší. Díky akcelerometru, který sleduje lineární zrychlení zařízení na osách x, y a z, zase můžete otáčet displej smartphonu na bok, nechat si počítat ušlé kroky, utlumit zvuky otočením displeje telefonu směrem dolů nebo hrát závodní hry otáčením telefonu do stran. Pomáhá i při detekci pádů a nehod. Výstupy z akcelerometru se využívají i k detekci zemětřesení v místě, kde se s Android telefonem nacházíte.

Gyroskop měří úhlovou rychlost, tj. to, jak se telefon otáčí v prostoru, tedy jakým směrem se pohybujete. Gyroskop vylepšuje přesnost akcelerometru a magnetometru, při hraní AR her pomáhá s přesným umístěním virtuálních objektů do skutečného světa.

Magnetometr pomáhá určit směr vzhledem k magnetickému poli Země. Jako takový je důležitou součástí pro aplikace typu „kompas“, které potřebují vědět, kde se nachází sever. Jeho výstupy využívá i akcelerometr a gyroskop. Hallův snímač detekuje přítomnost magnetického pole. Používá se u flipových pouzder. Když je otevřete, displej telefonu se rozsvítí, když jej zaklapnete, displej automaticky zhasne. Barometr zase měří atmosferický tlak pro zpřesnění GPS dat nebo pro předpovědi změn počasí.

Mimo to má telefon samozřejmě ještě GPS snímač pro zobrazení jeho polohy v mapových aplikacích, NFC čip pro bezkontaktní placení a přenosy souborů nebo snímač otisků prstů, popř. skener obličeje. Všechny tyto snímače mají společné to, že mohou být v akci až na vyžádání ze strany systému, resp. mobilní aplikace. To ostatně platí i o mikrofonu, který zase může třeba poslouchat klíčová slova pro aktivaci hlasového asistenta.

Dostupné snímače ve vašem telefonu a výstupy z nich si můžete sami otestovat. Snímače ve vašem smartphonu vám prozradí třeba bezplatná aplikace AIDA64, ve které můžete v kartě Senzory vidět všechny dostupné snímače, ke kterým má telefon přístup, a změny hodnot v reálném čase. Pokud však chcete přehlednější rozhraní, můžeme doporučit aplikaci Sensors Toolbox. V ní najdete lépe vizuálně zpracované výstupy ze všech snímačů, včetně jejich udávané spotřeby a značky, která je vyrobila.