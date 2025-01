Některé telefony umí při připojení k nabíječce obejít baterii. Poradíme, k čemu tuto funkci použít

Už samotné hraní her na telefonu znamená, že se smartphone dost výrazně zahřívá. A pokud bychom jej ještě současně nabíjeli, mohla by být jeho teplota tak vysoká, že už by se ani nedal pořádně držet v ruce. Výrobci jsou si toho vědomi, a tak do smartphonů stále častěji dodávají funkci, která „obchází“ baterii. Mimo menšího zahřívání telefonu při hraní her tím navíc šetříte i zdraví baterie z dlouhodobějšího hlediska.



Pokaždé se jmenuje jinak, ale smysl má tato funkce stejný. Když hrajete hry a máte telefon na nabíječce, „nabíjení s bypassem“ výrazně sníží zahřívání telefonu. Telefon si z nabíječky vezme jen to, co potřebuje

Funkce se v angličtině nazývá „Bypass charging“, a jako taková dokáže nabíjet komponenty telefonu přímo ze sítové nabíječky. Telefon si vezme ze sítě jen tolik energie, kolik potřebuje, takže se z celého procesu vynechává baterie. Ta tak není nabíjena, ani vybíjena, přesto se v současně době nejedná o příliš známou funkci, takže ji uživatelé podporovaných telefonů často nemají vůbec aktivní.

Pixely, Samsungy, Asus a Sony

Když máte funkci aktivní při hraní her, kdy současně nabíjíte, můžete oproti běžnému stavu počítat s tím, že se telefon bude méně zahřívat, a také by nemělo docházet k tak velkému omezení výkonu v závislosti na teplotě (tj. thermal throttling). Navíc pomůžete baterii, která nebude muset absolvovat mikronabíjecí cykly (např. časté dobíjení z 99 na 100 %).



U Samsungů je funkce součástí herní nabídky Game Booster, aktivuje se tedy jen při hraní mobilních her

Obcházení baterie je k dispozici jen u vybraných smartphonů. U Pixelů tuto funkci najdete jako vedlejší produkt omezení nabití baterie na 80 %. Akumulátor zůstává nabitý, a telefon si bere energii pro své další fungování přímo z nabíječky. U Samsungů se funkce nazývá Pozastavit USB PD nabíjení běhen hraní hry. Oficiálně má funkce zabránit přehříván při hraní her, a potřebujete mít zapojenou alespoň 25W nabíječku a nabitou baterii alespoň na 20 procent. Jak už to z názve funkce vyplývá, obcházení baterie funguje jen při hraní her.

U Pixelů je obcházení baterie k dispozici zpětně od řady Pixel 6, a to po instalaci prosincového Feature Dropu. Funguje však jen a jen pouze při omezení nabíjení baterie na 80 %, zase ale není omezená jen na hry jako u ostatních značek. Funkce je k dispozici i u novodobých Samsungů a tabletů střední a vyšší třídy, která jsou i několik let stará. Najdete ji v nabídce Game Booster. Asus obcházení baterie přidal už do systému staršího herního telefonu ROG Phone 3, a funkce existuje až do dnešních dní u Zenfone 11 Ultra a ROG Phone 9.



U Pixelů je „bypass charging“ navázáno na omezení nabíjení baterie telefonu na 80 %. Nabíjení se na této metě zastaví a telefony (Pixely 6 a novější) si z nabíječky berou energii přímo pro svou vlastní potřebu

U Sony se funkce nazývá Heat Suppression Power Control, a je nutné ji aktivovat u každé aplikace samostatně. U Infinixu je funkce součástí herního režimu pod názvem Nabíjení s bypassem, a to už od roku 2022. Nastavíte si limit, kdy má nabíjení opět pokračovat i nabíjecí výkon pro následné dobíjení baterie. U dalších značek se tato funkce objevuje jen sporadicky, a to u vybraných modelů od značek Redmagic nebo Xiaomi. A do dnešních dní se však „nabíjení bypassem“ zatím nestalo součástí běžné výbavy telefonů.

Via Androidauthority