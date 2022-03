Některé továrny Applu a Samsungu pozastavují výrobu. Důvodem je posilující covid-19 v Číně

Po loňské čipové krizi a zpožděné výrobě, která způsobila u mnoha výrobců dlouhé čekací lhůty na produkty se situace začala v posledních týdnech zlepšovat. Bohužel ale ne na dlouho. V Číně totiž znovu začala výrazně posilovat pandemie koronaviru, zejména v městě Šen-Čen, kde sídlí mnoho továren velkých společností.

Město kvůli vysokým počtům nakažených nyní vyhlásilo částečný lockdown a zavřena byla většina služeb, které nesouvisí se základními potřebami, včetně továren na výrobu telefonů. Problémem pro trh se smartphony je, že právě v tomto městě má továrny i společnost Foxconn, největší světový výrobce telefonů, který na zakázku vyrábí telefony pro velké zákazníky jako je Apple nebo Samsung.

Společnost aktuálně byla minimálně na týden nucena uzavřít rovnou dvě své fabriky v částech města Longhua a Guanlan. Jak dodává agentura Nikkei, tento výrobní závody v Šen-Čenu je nyní druhý největší v zemi, který Foxconn provozuje. To může znamenat výrazný výpadek ve výrobě hlavně pro Apple, pro které se zde vyrábí, ovšem ochromit to může i další výrobce například Samsung. Ve městě navíc fungují i další giganti jako je Huawei, Oppo, Vivo či Tencent, které to může ochromit. Jak uvádí Reuters, kromě Applu aktuální lockdown negativně ovlivní i velké automobilky jako Toyota či Volkswagen.

Tím však uzavírání nekončí. Zavřít svou továrnu musela také společnost Unimicron zabívající se vyrobou polovodičových destiček a plošných spojů. I tyto součástky dodávají právě pro Apple. Vzhledem k výpadkům u více dodavatelů by se tak Apple brzy mohl potencionálně dostat do problémů s pokrytím poptávky. Jak se situace promítne na číslech podejů a hlavně na dostupnosti pocítí zákazníci zejméně již brzy. Například nově vydaný iPhone SE by to však zřejmě tolik ovlivnit nemělo, jelikož jeho výrobu firma spustila i v Indii.

Zdroje: Reuters, Nikkei, The Verge