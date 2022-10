Někteří se prostě nikdy nepoučí. Google se chtěl pousmát nad novými iPady, tweet odeslal z iPhonu

Je to už takový kolorit. Mobilní výrobci či influenceři samotní opěvují produkty různých značek na Twitteru, jenže ve spodní části příspěvku svítí nelichotivé označení „Twitter for iPhone“. A zatímco u influencerů to vypovídá o tom, že při propagaci jen neradi mění své primární zařízení, velké brandy si díky tomuto nepatřičnému textu často utrhnou „z ostudy kabát“.

Do stejné pasti se nedávno nachytal twitterový profil Google Pixel_US, který nedělá nic jiného, než to, že propaguje nové Pixely 7. Google tradičně reaguje na představení produktů konkurenčního Applu, jenže tentokrát se reakce na nové iPady hrubě nepovedla. Příspěvek, který si chtěl utahovat z Applu měl ve spodní části uvedeno „Twitter for iPhone“, což je důkaz, že někdo stojící za profilem, který se soustředí výhradně na telefony řady Pixel, používá iPhone... Příspěvek byl samozřejmě záhy smazán, stihlo jej „lajkovat“ jen osm uživatelů, i tak si ale Google uříznul pořádnou ostudu.



Google se chtěl pousmát nad představením nových iPadů, a takhle to dopadlo...

V nedávné době se do stejné pasti dostal Samsung, který vloni v lednu na svém americkém profilu lákal na akci Galaxy Unpacked, příspěvek však byl publikován přímo z iPhonu. Z minulosti si vybavujeme podobné přehmaty zejména u ambasadorů značky Huawei. V roce 2017 propagoval Jaromír Jágr tehdy aktuální Huawei P9, v posilovně si však fotil selfie iPhonem 6s.

Ambasadorka Huawei z roku 2018, Gal Gadot, pak na Twitter publikovala příspěvky týkající se telefonu čínské značky přímo ze svého iPhonu. Příspěvek záhy smazala s omluvou, že jej „pustil do éteru někdo z jejího týmu“. Je to však jen chabá výmluva na to, že influenceři produkty opěvované značky často ani nepoužívají, a přesto je vychvalují do nebes. U oficiálních účtů však tato praktika ukazuje spíše na vekou neprofesionalitu a chybějící kontrolní mechanismy.

Via: Gizchina