Některým uživatelům se z iPhonu ozývají tajemné cizí hlasy. Apple to není, ten zatím mlčí

V posledních dnech se na internetu objevily zprávy od uživatelů iPhonů, kteří tvrdí, že jejich telefony bezdůvodně přehrávají cizí hlasy, aniž by na pozadí běžela jakákoli aplikace. Zkušenosti sahají od neškodných rozhovorů ve skladech a továrních halách až po dramatické situace, kdy lidé slyšeli zvuk automobilové nehody. Co za tím stojí? Softwarová chyba, technická závada, nebo snad něco záhadnějšího?

První případ popisuje uživatel, jenž na svém iPhonu slyšel telefonujícího řidiče, přičemž situace skončila zlověstným zvukem nárazu a následným tichem. O několik dní později stejný uživatel slyšel někoho křičet vulgarismy. Další osoba zase zaznamenala rozhovor pracovníků ve skladu, přestože měla zavřené všechny aplikace. Tyto podivné události vyvolaly bouřlivé diskuze na Redditu a dalších platformách, kde se lidé dělí o podobné zkušenosti.

Jednou z nejpravděpodobnějších teorií je softwarová chyba spojená s iOS 18. Letošní rok nebyl pro Apple z hlediska aktualizací ideální – uživatelé si stěžovali na různé problémy, od nefunkčních zařízení až po neobvyklé chyby. Spekuluje se, že za tím může stát operační systém, který neúmyslně přehrává zvuky z jiných aplikací či dokonce zařízení. Apple zatím nevydal žádné oficiální vyjádření, což je pro firmu obvyklé, dokud o problému nezíská více informací.

Je důvod k obavám?

Mezi uživateli panuje oprávněný strach z možného narušení soukromí. Telefony, které přehrávají cizí rozhovory, vyvolávají obavy z nechtěného odposlechu. Přestože většina případů má pravděpodobně logické vysvětlení, někteří majitelé iPhonů se ptají, zda nejde o bezpečnostní riziko. Podobné incidenty mohou poškodit důvěru zákazníků, což je zvláště u Applu, který klade na ochranu soukromí velký důraz, velmi citlivé téma.

Jedna z mnoha zpráv na Redditu

Někteří uživatelé diskutovali i o zdravotních faktorech, například o otravě oxidem uhelnatým, která může způsobit sluchové halucinace. Jedna z postižených ale tyto spekulace vyvrátila s tím, že v její domácnosti jsou funkční detektory, a navíc byl svědkem její manžel, který slyšel totéž. Teorie o halucinacích tedy pravděpodobně nebude klíčem k této záhadě.

Z logického hlediska se jako nejpravděpodobnější vysvětlení jeví chyba v iOS 18. Aktualizace operačních systémů často obsahují drobné chyby, které se objeví až v reálném provozu na tisícovkách zařízení. V tomto případě by mohlo jít o nechtěné přehrávání zvuků z aplikací, které zůstaly „uvízlé“ v paměti telefonu, přestože je uživatel zavřel.

A co Apple? Zatím mlčí

Další možností je technický problém na úrovni připojení k síti. Moderní chytré telefony využívají složité systémy pro volání, datové přenosy a synchronizaci s ostatními zařízeními. Pokud dojde ke křížení datových toků nebo špatné izolaci, může se teoreticky stát, že telefon zachytí fragmenty cizích konverzací – například přes Bluetooth, Wi-Fi nebo mobilní sítě. To by mohlo vysvětlit, proč některé hlasy zní, jako by byly zachyceny „živě.“

Pokud zažijete podobnou situaci, odborníci doporučují nejdříve zavřít všechny aplikace a zkontrolovat nastavení telefonu. Je také vhodné zkusit telefon vypnout a znovu zapnout. Další možností je aktualizace na nejnovější verzi iOS, pokud je dostupná. V krajním případě je doporučeno kontaktovat podporu Apple, která by měla problém dále prozkoumat.

Historie ukazuje, že Apple se k problémům tohoto typu staví zdrženlivě, dokud nejde o větší incident dotýkající se vyššího počtu zákazníků. Například při problémech s iPadOS 18 se firma vyjádřila až poté, co si stěžovaly stovky uživatelů, za což si vysloužila hlasitou kritiku. Je tedy pravděpodobné, že pokud se objeví další případy, Apple vydá aktualizaci nebo prohlášení.

