Nelíbila se mu aplikace Cinema City, tak vytvořil vlastní. Movie Metropolis má více funkcí a modernější vzhled

Co může vývojáře motivovat k naprogramování nové aplikace? Například i to, když mu stávající aplikace ke stejnému účelu nevyhovuje nebo působí už trochu zastarale. To je i případ českého vývojáře depasquale.wiki, který už má na kontě několik aplikací z oblasti produktivity (diář, převodník měn, plánovač rozpočtů). Nelíbila se mu stávající aplikace pro rezervaci filmů v multiplexech sítě Cinema City, tak si vytvořil vlastní.



Obě aplikace lze používat k prohlížení programu i bez přihlášení. Vlevo Cinema City (CC), vpravo Movie Metropolis (MM)

Jde o neoficiální aplikaci vytvořenou nad daty Cinema City, nejedná se tedy o multiplexem schválený produkt. Proto i trochu „pirátsky“ podobně znějící název aplikace – Movie Metropolis. Po stránce funkčnosti je ale aplikace plnohodnotná a má být také zabezpečená, podle slov vývojářů dokonce lépe než originální Cinema City. Umožňuje prohlížení programu všech kin sítě Cinema City v České republice, po přihlášení také rezervaci a nákup vstupenek, obsluhu vlastního účtu atd.



Listování nabídkou filmů. CC používá klasický vertikální seznam, MM karusel

„Rád chodím do kina a byl jsem frustrován nedostatkem funkcí v oficiální aplikaci Cinema City. Přes svátky jsem si trochu hrál, reverse-engineeroval celou jejich aplikaci a udělal si ji znova jako FOSS (free open source software – pozn. red.) pro sebe a rodinu. Prošel jsem hodnocení na Google Play a přidal věci, které tam pár lidí zmiňovalo, že jim chybí,“ popisuje genezi své aplikace vývojář.



Na kartě filmu vás CC umí odkázat i na trailer (video na YouTube), MM tuto možnost nemá

Nejpatrnějším rozdílem proti oficiální aplikaci je modernější design. Přece jen už několik let stará appka Cinema City nepůsobí úplně nejsvěžejším dojmem. Rozdíly ocení hlavně pravidelní uživatelé aplikace a častí návštěvníci kina.



Hlavní vylepšení spočívá v zobrazení a filtrech. U CC se musíte vždy nejdřív prokliknout na konkrétní film (nevidíte celý program i s časy na jedné kartě – CC neuvažuje tak, že by lidi šli do kina například na cokoli podle času promítání, ne na konkrétní film). U MM je prohlížení pohodlnější na jedné obrazovce a fungují zde i filtry

My jsme si při krátkém prozkoumávání všimli například lepší práce s náhledy programu, kdy se u vybraného dne a kina rovnou zobrazí všechny filmy i s časy promítání a není nutné se proklikávat k časům u každého filmu zvlášť. Lepší je i filtrování, kdy si můžete zvolit film podle požadovaných parametrů (např. 2D, 3D, český dabing, původní znění s českými titulky atd.).

Aplikace Movie Metropolis je ke stažení zdarma na Google Play

Zdroj: depasquale.wiki