Nelze růst donekonečna. Samsung i Apple na trh letos dodají méně telefonů, než původně očekávali

Postupný návrat do normálních kolejí bude v mobilním světě trvat déle, než se původně očekávalo. V předcházejících dvou letech byl, nejen mobilní, byznys ovlivněn globální pandemií, díky které druhotně vznikl i celosvětový nedostatek čipů.

Pokud k tomu připočteme probíhající válku na Ukrajině, rostoucí ceny energií a dalšího zboží, a nedostupnost některých produktů, je jasné, že se to podepíše i na mobilních výrobcích.

Ti už v těchto dnech začínají snižovat výrobní cíle. Samsung si v roce 2017 vytyčil do pěti let metu 300 milionů vyrobených telefonů. Byly zde náznaky většího zájmu, a tak si jihokorejci posunuli cíl na 310 milionů kusů. Nyní ale zařazují zpátečku, a letošním cílem bude výroba „jen“ 280 milionů telefonů. Samsung tak na trh oproti původnímu plánu nedodá 30 milionů smartphonů, a to, jak těch levných, tak i těch nejdražších. Jihokorejcům nehrají do karet ani omezené dodávky součástek od výrobců třetích stran. Jen v květnu došlo ke snížení výroby telefonů o třetinu (oproti průměru za období leden - duben).

Apple zase omezil výrobu levného iPhonu SE, ve druhém čtvrtletí činil výrobní pokles dvacet procent. Místo tří milionů kusů bylo telefonů vyrobeno o milion méně. I Apple přitom trápí nedostatek součástek, resp. jejich vysoké ceny, ovšem omezení výroby se většinou dotkne jen těch nejlevnějších modelů. Výroba dříve oznámených telefonů je tak stále dražší, resp. výrobci musí vyšší ceny komponent „utopit“ ve svých maržích. Pokud by telefony po delší době na trhu zdražily, rozhodně by to na ně nevrhalo dobré světlo.

Analytici očekávají, že letos budou prodeje levných telefonů spíše stagnovat, protože za současné situace mají uživatelé daleko větší starosti, než koupi nového telefonu. Zdánlivě nekonečný růst mobilního trhu by se tak měl v letošním roce zpomalit, popř. dokonce zastavit. Růst se očekává snad pouze v segmentu skládacích zařízení, která si svá prodejní čísla drží i přes vysoké prodejní ceny. A tento trend by měl pokračovat i v letošním roce. Konkrétně Samsung letos chce prodat na 18 milionů skládaček, což je oproti původním očekáváním (13, resp. 14,5 milionů) výrazně nad plán.

A co vy? Jak často střídáte telefony. Vydrží vám dva roky či dokonce více, a nebo musíte mít každý rok úplně nové zařízení?

Zdroj Mk