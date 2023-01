Nemáte smartphone s QWERTY? Nevadí, klávesnici si už brzy nastříkáte na ruce a poté ji smyjete vodou

Výzkumný tým Standford University pracuje na tzv. chytré kůži, která bude využívat umělou inteligenci a strojové učení pro vyhodnocení pohybů osoby. Jinými slovy se bavíme o materiálu, který si nastříkáte na ruce podobně, jako byste si roztírali pěnu na holení. Na rukou se následně vytvoří tzv. „nanomesh“ vrstva, která je natahovací a pružná, takže kopíruje pohyby vašich dlaní.

Samotná vrstva se skládá z milionů nanodrátů potažených zlatem a stříbrném, které jsou umístěny v polyuretanovém základu. Nanomesh se tak snadno přizpůsobí vráskám a záhybům kůže. Současně však obsahuje miniaturní snímače, které informace o pohybu posílají do NPU jednotky, která díky strojovému učení vyhodnocuje pohyb i ovládání prostřednictvím gest ruky. Spojení nastříkané vrstvy se smartphonem obstarává Bluetooth Low Energy.



Jaká bude budoucnost psaní textů na smartphonech? Možná si jen nastříkáme ruce a na zápěstí dočasně přilepíme vyhodnocovací jednotku...

A jak NPU pozná virtuální „klávesu“, kterou jste stiskli? Při pohybu a pokrčení prstu se nanovlákna v několika oblastech zmáčknou, resp. natáhnou, což změní elektrickou vodivost vrstvy. A právě tyto změny slouží k přesnému změření a analýze pohybu prstu nebo jeho jednotlivého článku.

Nanovrstvu zničí mytí rukou

V praxi je nastříkáno vnější zápěstí včetně prstů, na ruce je současně umístěný bezdrátový modul, jehož součástí je deska tištěných spojů, baterie a Bluetooth, které komunikuje se spárovaným smartphonem. V reálném čase se tak text psaný na virtuální klávesnici převádí do telefonu. Pokud chcete práci ukončit, stačit krabičku z ruky odlepit a nanovrstvu smýt pomocí mýdla a tekoucí vody.



Nanesena nanovrstva potřebuje „Bluetooth krabičku“ s neurální jednotkou na každé ruce, místo psaní bude možné díky strojovému učení automaticky rozpoznávat objekty, které držíte v ruce

Ze startu však budete potřebovat psací „šablonu“ (třeba vytisknutou z papíru), jakmile si však strojové učení zjistí pohyby rukou při psaní všech znaků na klávesnici, můžete psát bez předlohy třeba na čistém jídelním stole. A možná i přesněji, než na skutečné klávesnici, tedy pokud překousnete chybějící zpětnou vazbu...

Podle vývojářů, kteří stojí za celým projektem, je to jen začátek. Tato chytrá kůže pomůže, nejen s psaním textů, ale také s bezdotykovým ovládáním telefonů, aplikací, s hraním her bez dotyků či v celé řadě dalších odvětví. Pokud něco vezmete do ruky, umělá inteligence vyhodnotí předmět, který držíte, v opačném gardu budou moci operatéři ovládat na dálku roboty na operační sále. Je však otázkou, zda nemůže tato nastříkaná vrstva nějak „pomoci“ rakovině kůže, nebo to, zda jí nebudou vadit chlupy na ruce.

Psaní na QWERTY klávesnici pomocí „chytré kůže“:

Tyto a mnohé další otázky zodpoví až další vývoj této velmi zajímavé technologie, která by v budoucnu mohla plně nahradit psaní na fyzických či softwarových klávesnicích.

Zdroj: Nature via Techxplore