Němci chtějí být přísnější než celá EU. Po výrobcích telefonů požadují až sedm let aktualizací

Německá vláda chce (možná v rámci předvolebního boje) mobilním výrobcům na svém území zpřísnit podmínky týkající se aktualizací smartphonů a dostupnosti náhradních dílů pro starší modely. Zatímco Evropská komise bude po výrobcích v brzké době, alespoň podle prvních nástřelů pravidel, požadovat pětiletou softwarovou podporu a dostupnost náhradních dílů, Německo chce tento limit nastavit na rovných sedm let.

Nová pravidla mají v EU vstoupit v platnost v roce 2023, a to s cílem co největší opravitelnosti a prodloužení životního cyklu telefonů, což bude společně s povinnými energetickými štítky u smartphonů znamenat daleko větší důraz na ekologii. Ovšem to je v ostrém kontrastu s aktuální situací na trhu, kdy výrobci chrlí nástupce modelů, často ani ne, v ročním odstupu. V současné době se dohaduje, že je „životní cyklus“ smartphonu dva až tři roky. A to je pro EU, vzhledem k ostatním kategoriím elektronických zařízení, až žalostně málo. Ostatně, jak často třeba měníte lednici nebo televizi v obýváku?

Pravidla stanovená EU budou, s ohledem na aktuální situaci na poli smartphonů, dost přísná. Výrobci musí držet skladem součástky pro smartphony po dobu pěti let od jejich uvedení na trh, v případě tabletů to bude dokonce o jeden rok více. Výrobci musí uveřejnit ceny jednotlivých součástek, aby po několika letech nedošlo k jejich skokovému navýšení. Ceny součástek však Brusel diktovat nebude. Baterie musí být uživatelsky vyměnitelné, a po 500 nabíjecích cyklech musí mít alespoň 80 procent své původní kapacity. A u telefonů se má uvádět i množství použitých recyklovaných materiálů

Po stránce softwarové podpory mají výrobci poskytnout minimálně tři roky „funkčních“ updatů, což můžeme vidět jako updaty systému, ovšem ne jen u topmodelů, ale v rámci celého portfolia. Telefony mají také dostávat bezpečnostní aktualizace až po dobu pěti let. Proti tomu se ostře staví skupina DigitalEurope, jejímiž členy je např. Google, Apple nebo Samsung, která požaduje maximálně tříletou softwarovou podporu a pouze dostupnost náhradních displejů a baterií, protože ostatní součástky se „tolik nekazí“.

V Německu se zatím hovoří o sedmileté „vynucené“ podpoře, což sice zatím vypadá jen jako slib v politické kampani, ovšem v reálu by to pro mobilní výrobce znamenalo dost velký problém. Nejen logistický, ale také finanční. A mezi řádky už teď vidíme důvod, kvůli němuž by mohly jít ceny telefonů v budoucnu o dost výše...

Zdroj Europa Via Heise