Němci vyrobili telefon odříznutý od Googlu. V multibootu je na výběr Volla OS nebo několik distribucí Linuxu

Německá firma Volla po loňském pokusu o telefon pro paranoiky pokračuje v nastoleném trendu, a na portálu Indiegogo nabízí nový smartphone Volla Phone 22, který je kompletně odříznutý od Googlu. Zvýšená bezpečnost podpořená VPN je u této značky samozřejmostí, příjemným bonusem je unikátní mobilní „multiboot“. Při startu telefonu si vyberete, zda vsadíte na ořezaný Volla OS postavený na AOSP, nebo zvolíte libovolnou edici Linuxu pro dotyková zařízení!

Nový operační systém si do telefonu nainstalujete přes systémové nastavení v rámci Volla OS, a to z microSD karty, které může mít kapacitu až 512 GB. Do telefonu si můžete nainstalovat Ubuntu Touch, Sailfish OS, Droidian, Manjaro nebo Nemo Mobile. Do budoucna se prý počítá i s instalacemi přímo z interní paměti. Ta bude mít kapacitu 128 GB. Doplní ji 4GB operační paměť, která je na poměry alternativních mobilních systému trochu „hraniční“. Samotný výkon zajistí osmijádrový Mediatek Helio G85.



Na trhu není mnoho telefonů, které by vám přímo v nastavení umožnili stáhnout si jeden nebo více dalších systémů. U Volla Phone 22 si je uložíte na microSD kartu a správný systém si vyberete hned po spuštění telefonu bočním tlačítkem

Samotný telefon má spíše hranatější tvary a výraznější bradu. 6,3" displej s rozlišením Full HD+ má ve véčkovém výřezu 16 Mpx selfie. Na lesklých zádech s vycentrovanou čtečkou otisků prstů jsou připraveny tři foťáky. Na hlavní 48Mpx snímač navazuje 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. USB-C na spodní hraně dobíjí 4 500mAh baterii, která je, dost překvapivě, uživatelsky vyměnitelná. Telefon se bude nabízet jako Dual SIM, podpora sítí páté generace však bohužel chybí.

Představení smartphonu Volla Phone 22 z Kickstarteru:

Smartphone staví zejména na vylepšené bezpečnosti. Ze systému zmizela všechna napojení na služby od Googlu, nenajdete v něm tedy ani Google aplikace, ani aplikační obchod Play Store. Telefon nesbírá žádná uživatelská data, ani není „závislý“ na cloudu. Je vybaven open-source aplikacemi bez postranních úmyslů, úložiště telefonu je šifrované, přičemž přístup k němu zajišťuje biometrika. Součástí výbavy je i volitelná VPN služby od Hide.me, která zajišťuje, že je internetové připojení anonymizované.

Má takovýto smartphone na trhu šanci uspět? Rozhodně není prvním (ani posledním), který deklaruje nezávislost na Googlu, ale jeho velkým bonusem je multiboot a současně vyměnitelná baterie. Pokud k tomu ještě připočtete microSD karty, Dual SIM a zachovaný sluchátkový jack, je to funkční mix, který na trhu jen tak nikdo nemá. Volla Phone 22 se na Indiegogo prodává od 379 EUR (9 400 Kč), a k prvním zájemcům se dostane již v červenci.

Zdroj Indiegogo