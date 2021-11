Němci vyrobili telefon pro paranoiky. Má zabezpečený systém, minimum aplikací a kryje ho VPN

Dnes trávíme na telefonech hodiny denně a lidé se na nich stávají závislí, což firmy vedlo i k uvedení nástrojů pro sledování a omezení času tráveného v aplikacích. Německá společnost Hallo Welt Systeme si však vzala za úkol navrhnout takový smartphone, který by takový byl od základu. S jednoduchým prostředím zaměřeným na zvládnutí všeho potřebného, bez zbytečných aplikací a s maximálním důrazem na zabezpečení.

Výsledkem je Volla Phone. Telefon, který si jde vlastní cestou. Místo v Číny byl navrhnutný i vyrobený v Německu, a to firmou Gigaset. Místo Androidu a Google služeb je zde vlastní systém Volla OS postavený na open-source řešení Androidu (AOSP) ovšem předělaný k nepoznání, bez cloudu a podobných služeb.

Netradiční systém a ovládání

Originální je i ovládání telefonu. Namísto tradičních ikon aplikací je zde tzv. Springboard, která slouží jako univerzální rozhraní skrze které můžete rovnou vykonávat činnosti. Stačí do Springboard začít psát událost a čas, a telefon vám rovnou nabídne přidání do kalendáře. Můžete v něm skrze zavináč označit kontakt a rovnou psát textovou zprávu, nebo zadáním URL rovnou vyhledávat na webu. Bez nutnosti ztrácet čas přecházením do aplikací. Ostatně zde ani téměř žádné předinstalované nejsou.

Používání Springboard ve Volla OS lze ještě více zefektivnit vytvořením zkratek, kde si můžete pod určité výrazy zautomatizovat vykonávání některých činností, jako je otevření fotoaparátu, zobrazení historie konverzací a dalších. Systém také sdružuje nejčastěji používané kontakty, aby jste je měli hned po ruce.

Samozřejmě se zde dá dostat i do jakési nabídky aplikací, ale ta je zde zjednodušená, černobílá, aby vás nelákalo ji moc často používat a jsou zde jen klíčové systémové funkce, případně sem lze skrze APK či alternativní obchod s aplikacemi doinstalovat i některé další. Cílem telefonu však má být bezpečnost a minimalismus. Tím, že zde nepotřebujete žádné účty ani napojení na žádné služby o vás nikdo nesbírá informace, telefon dokonce má z výroby předinstalovanou VPN pro skrytí vaší IP adresy.

Zmínit je třeba také hardwarová výbava v čele s 6,3" displejem s kapkovitým výřezem. O výkon se zde stará procesor MediaTek Helio P23 doplněný o 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti. Nechybí ani 16Mpx duální fotoaparát s 2Mpx snímačem hloubky ostrosti. O výdrž se pak postará 4700 mAh baterie s 18W rychlým dobíjením, přičemž nechybí ani to bezdrátové.

Telefon úspěšně dokončil kampaň na crowdfundingovém portálu Indiegogo a pomalu se chystá k zákazníkům, kteří první kousky měli obdržet již v uplynulých dnech. Telefon se prodává za cenu 309 Euro (7 800 Kč) a ve výchozím stavu nabízí již zmíněný systém Volla OS, zájemci si však mohou místo něj nainstalovat i alternativní operační systémy Ubuntu Touch či Sailfish OS.

Volla Phone: