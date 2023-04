Nemžourejte na displej iPhonu. Jak nastavit velikost písma na domovské obrazovce i v aplikacích

iPhony mají spoustu funkcí, ale k některým základním nastavením vede trnitá cesta. Spousta uživatelů ani netuší, že i na iPhonu mohou poměrně jednoduše nastavit vybranou velikost fontu, takže nemusíte mžourat na displej. Tato funkce je však natolik skrytá, že o ní rozhodně neví každý uživatel systému iOS. Jak si tedy můžete v iPhonu nebo v iPadu nastavit velikost fontu? Velmi jednoduše...

...přejděte do Nastavení - Ovládací Centrum a klepnutím na zelené plus si do nabídky přidejte položku „velikost textu“. Po kliknutí na tuto ikonu s písmeny „Aa“ při spuštěné aplikaci se zobrazí jednoduchá obrazovka, na které můžete samostatně nastavit v několika krocích velikost písma pro domovskou obrazovku a třeba úplně jinou velikost písma pro aplikace. To ocení třeba starší uživatelé, jimž se zrak postupně zhoršuje. A není nic jednodušší, než si trochu zvětšit písmo.



Věděli jste, že si u iPhonů můžete nastavit rozdílenou velikost písma na domovské obrazovce a samostatnou velikost fontu pro každou spuštěnou aplikaci? Ne každá z nich však na nastavenou změnu dokáže zareagovat...

Na domovské obrazovce je maximem až 180% velikost fontu, u aplikací je strop u aplikací je maximum 130 procent. A pokud se vám naopak zdá písmo už tak obrovské, můžete si jej zmenšit. Minimum je, dle modelu, na hodnotě 70 - 80 %, níže vás iPhone nepustí. Při změně písma můžete daná procenta nastavit pro všechny aplikace najednou nebo pouze pro právě spuštěnou aplikaci. Stačí jen stisknout tlačítko „Všechny aplikace“ v pravém spodním rohu.

Rozdělené nastavení nastavení velikosti písma pro domovskou obrazovku a aplikace se poprvé objevilo v iOS 15, do té doby bylo možné upravovat písmo pouze v rámci systému. Jenže, ne všechny aplikace jsou na změnu písma programově připraveny. U některých můžete nastavit písmo na maximum, a stejně se s ním nic dít nebude. Pokud se tak stane zrovna ve vašem případě, může písmo v aplikaci ovlivnit alespoň globálním nastavení písma. Není to ideální, ale i tak je to lepší, než nic.

Úprava fontu je v iOS možná i přes Usnadnění: