Nenaleťte podvodníkům. Za modrým WhatsAppem se skrývá malware, který chce ukrást vaše data

Tradiční černozelenou či bílozelenou kombinaci komunikátoru WhatsApp asi není třeba blíže připomínat. Design aplikace je už několik let stejný, přesto jsou tu různé pokusy o to, jak tuto aplikaci přebarvit na atraktivnější odstíny. A zatímco letos v dubnu byla v kurzu „růžová verze aplikace“, která však do telefonu jen nahrála malware, který měl za cíl získat vaše soukromá data, tentokrát se WhatsApp chce přebarvit do modré.

WhatsApp Blue je i tentokrát upravenou verze ilegální modifikace aplikace s názvem WhatsApp Plus. Pokud si modifikaci stáhnete, nejen, že můžete kompletně přijít o svůj účet na WhatsAppu, ale také si můžete do mobilu opět nainstalovat malware. Ten se přitom šíří stejně jako růžová verze, od vašich kontaktů vám přijde zdánlivě nevinná zpráva o tom, že si můžete aplikaci aktualizovat a získat tak exkluzivní modrý vzhled.

Sdílený odkaz vede na URL blue.whatsap.top, kde si můžete vybrat odstín modré v podobě aplikace, kterou si následně stáhnete do telefonu. Při pokusu o návrat zpět ve webovém prohlížeči dochází k neustálému přesměrování na různé reklamní stránky. Až zavřením okna webového prohlížeče, se z tohoto kolotoče dostanete ven. Jaké škody malware ve vašem telefonu napáchá, zatím není jasné. Pokud však bude minimálně tak „šikovný“ jako WhatsApp Pink, určitě se mějte na pozoru! A hlavně mějte na paměti, že barvy WhatsAppu zůstávají stále stejné, a žádná aplikace je nemůže jen tak změnit.

Via Reddit, Computerbild