Arm sebral Qualcommu licenci na procesory. Tvůrce Snapdragonů má dva měsíce na zvrácení osudu

Mobilní polovodičový gigant Qualcomm je ve velkých problémech. A to proto, že přišel o licenci od firmy Arm, což může ohrozit existenci budoucích čipsetů pro telefony či dokonce prodražit připravované novinky. Jak konkrétně? Qualcomm, ale i další výrobci mobilních čipsetů, používají procesorová jádra Cortex od Arm. Tato britská firma, jejíž většinovým vlastníkem je japonská skupina SoftBank Group, drží v rukou návrhy procesorových jader, které si jejich výrobci po celém světě musí licencovat.



Qualcomm vyrábí mobilní procesory, ale design jejich jader má pod palcem firma ARM. A právě ta Qualcommu vypověděla licenci, protože podle ní neobnovil licenci tak, jak měl udělat po akvizici firmy Nuvia

Zhruba 98 % procesorových jader v mobilních telefonech na celém světě má pod sebou podepsanou firmu Arm. Pokud by některá z firem přišla o licenci, znamenalo by to, že ve svých procesorech by nemohla používat jádra a technologie navržené Arm. Pro většinu firem by to bylo devastující, protože by musely používat svá vlastní jádra. A přesně to se teď stalo Qualcommu, kterému Arm vypovědělo licenci s 60denní „výpovědní dobou“.

Problém s licencí a „vlastním“ jádrem

Jádrem sváru obou firem je patentový sport, který se táhne od roku 2022. Qualcomm odkoupil firmu Nuvia, aby jejími technologiemi vylepšil své mobilní procesory. Po odkoupení firmy měl Qualcomm dojednat nové licenční podmínky, což se ale nestalo, a tak jej Arm dal k soudu. Zaměstnanci Nuvie ve finále utvořili tým, který dotáhl vývoj vlastních procesorových jader Oryon, která se dostala dříve do počítačových procesorů Snapdragon X Elite a nyní i do čipsetu Snapdragon 8 Elite.

Podle Armu však má Qualcomm všechnu dokumentaci a „know-how“ původní firmy skartovat, protože ji používá bez povolení. Není divu, že reakce přišla krátce po oznámení čipsetu s jádry, která podle Armu vyvinul Qualcomm „mimo licenci“. Soudní řízení začne v prosinci, a na jeho výsledku bude záležet budoucnost smartphonů se Snapdragony i notebooků s mobilními procesory téže značky.

Nad Snapdragony visí otazník

Pokud by se obě firmy nedohodly na další formě licencování, resp. by Qualcomm opětovně nezískal licenci, muselo by dojít k pozastavení prodejů zařízení, v nichž se nachází návrhy od Arm. To by zastavilo prodeje všech telefonů na světě, v nichž se nachází procesory Snapdragon, ale také další elektroniky, která je těmito čipy vybavena.

Podle analytiků je možné, že se obě firmy dohodnou ještě před vyvrcholením sporu. Pokud si však bude stát každá za svým, může to pro řadu mobilních výrobců znamenat velký problém. Měli by ve skladech telefony, které by nemohli prodávat. A vůbec bychom se nedivili, kdyby se některé značky rozmyslely, a místo rizika vsadily na jistotu. A tou je v tuto chvíli použití konkurenčních procesorů od Mediateku, jemuž žádné patálie se ztrátou licence nehrozí.

Via Reuters