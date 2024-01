Nenechte se nachytat, herní trhák Palworld v Google Play ani App Storu nenajdete. Zahrajete si pouze na cloudu

Vývojáři veleúspěšné hry Palworld na Twitteru varovali před podvodníky, kteří se chtějí svézt na vlně popularity této hry. V aplikačních obchodech Google Play a App Store se totiž začaly objevovat hry se stejným názvem, který jsou však jen snahou o to, aby útočníci získali přihlašovací údaje do herních služeb, či odcizili různé osobní údaje. Podvodné aplikace cílí na důvěřivé hráče, takže buďte připravení, a nenechte se napálit!



Vypadá to hodně lákavě, i se screenshoty s dodělanými dotykovými ovladači, ale je to jen podvrh. Všechny „Palworld“ hry v Google Play (ale i u samostatně stažených *.apk instalátorů) a App Storu jsou jen určeny k tomu, aby odcizily vaše osobní údaje. Z obchodu už zmizely, není ale vyloučeno, že se na něm brzy zase objeví...

Na obou aplikačních obchodech se už objevily hry, které používají označení Palworld, logo hry i screenshoty, které jsou známé z desktopové verze. A okopírované jsou i popisy hry, u které je uváděn předběžný přístup od 4. února. V době psaní článku na Google Play ani App Storu žádná taková hra už nefigurovala, protože už byly odstraněny Googlem a Applem, je však velmi pravděpodobné, že se tyto domnělé hry v aplikačních obchodech znovu objeví. A důvod je nasnadě.

Palworld se stal doslova za pár dní duhou nejhranější hrou na Steamu. V jednu chvíli jej hrálu přes 2,1 milionu hráčů, přičemž samotné hry se prodalo už více než 8 milionů kopií. A to přesto, že má hra v rámci předběžného přístupu řadu chyb. Jen za minulý týden vzrostl počet vyhledávání dotazu „Palworld“ na Googlu o neuvěřitelných 860 procent, a i samotný našeptávač v Google Play v TOP3 ukazuje „palworld“ a zkomolený název „palmworld“.

Jak si zahrát Palworld na mobilu?

Nenechte se tedy napálit. Hru Palworld na Google Play ani App Storu nenajdete. Pokud si na internetu vyhledáte „palworld.apk“, ve všech případech se jedná o podstrčené aplikace, které obsahují malware a viry. Vývojáři navíc potvrdili, že nepočítají s tím, že by v dohledné době vznikla mobilní verze hry.



Jedinou možností, jak si na smartphonech spustit Palworld, je pomocí aplikace Xbox Game Pass a kompatibilního ovladače

Jak si tedy Palworld zahrát na mobilu? Jedinou možností jsou herní streamovací služby. GeForce Now hru zatím nepodporuje (museli byste ji vlastnit např. na Steamu), zahrát si ji však můžete přes Xbox Game Pass. Stačí si aktivovat předplatné, použít některý z kompatibilních ovladačů (např. Xbox Wireless Controller), a můžete se pustit do streamovaného hraní. A to, jak na Androidu přes samostatnou aplikaci, tak v iOS přidáním miniaplikace z webové stránky Xboxu na domovskou obrazovku.

Zdroj Twitter via Eurogamer