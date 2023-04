Nenechte se smartphonem rušit ve spánku. Na noc nastavte filtr modrého světla a režim Nerušit

Mnozí z nás nedají smartphone z ruky dokonce ani v posteli před usnutím, je to ale možná to nejhorší, co můžete udělat pro klidný spánek. Všeobecně se doporučuje, aby telefon noc trávil v jiné místnosti, než vy, aby vás nijak nerozptylovaly třeba příchozí notifikace. Jenže, do práce se vstávat musí, a tak má spousta uživatelů v noci smartphone neustále po roce. Už jen kvůli budíku. V tomto článku si však ukážeme některé návyky, které byste měli brát při používání telefonu večer či v noci za úplnou samozřejmost.

Samozřejmě, patřičným nastavením telefonu své zvyklosti jen tak nezměníte. Musíte sami chtít přestat používat telefon těsně před spaním nebo třeba uprostřed noci, když „zrovna nemáte spaní“. A pokud telefon opravdu nemůžete před spánkem dát z ruky (ideální alespoň hodinu před usnutím), záleží i na tom, co na něm děláte. Pokud procházíte sociální sítě, stimulujete tím mozek k další aktivitě. Můžete však poslouchat audioknihu nebo podcasty, což vám zase před spaním může pomoci „vyčistit hlavu“.

Ztlumte si jas displeje a zapněte filtr

Oči už můžete mít večer pořádně unavené. Pokud ale přeci jen potřebujete ještě pracovat, je vhodné snížit jas displeje na daleko nižší hodnoty. Smartphony zvládají snížení jasu automaticky, ale většina telefonů vám v tomto režimu nenabídne nejnižší možný jas. V nastavení telefonu si tak ručně snižte jas na co nejnižší hodnotu. U Androidů přejděte do Nastavení - Zobrazení, u iPhonů zase přejděte do Nastavení - Zobrazení a jas a jas ztlumte na minimum. Popř. jas snižte v horní liště.



U smartphonů si v noci snižte jas, nastavte tmavý režim a ideálně aktivujte filtr modrého světla

Ve stejné nabídce, popř. přes Ovládací centrum, můžete u iPhonu můžete aktivovat i režim Night Shift, který upraví teplotu barev a současně uleví vašim očí. Stejnou funkcí hledejte u Androidů pod názvem „Filtr modrého světla„ nebo „Pohodlí pro oči“. V obou případech může mít filtr automatickou úroveň nebo si s mírou utlumení můžete pohrát ručně.