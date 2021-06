Není ANC jako ANC. Který typ potlačení hluku je u sluchátek nejúčinnější?

Aktivní potlačení hluku (Active Noise Cancelling či zkráceně ANC) je dnes nedílnou součástí téměř všech bezdrátových sluchátek. Umožňuje potlačit rušivé hluky z okolí pro nerušený poslech hudby nebo pro lepší soustředění. V tomto článku si formou otázek a odpovědí vysvětlíme, jak tato technologie funguje, popíšeme několik odlišných typů a zmíníme i další podobné technologie.

V této souvislosti se také čím dál častěji setkáváme se spojením „hybridní ANC“. Co tento pojem znamená? Je hybridní technologie lepší než „ta obyčejná“? A jaké jsou vlastně typy ANC? To vysvětluje jeden z nejzkušenějších odborníků ve výrobě bezdrátových sluchátek, dánská společnost Jabra.



Hlavní využití ANC je v rušném prostředí

Jak lze potlačit hluk? Zjednodušeně se zvuk dá popsat jako vlny o určité frekvenci a amplitudě. Různé zvukové vlny na sebe působí (interferují) a jednou z možností je skládání opačných vln (stejná frekvence, opačná amplituda). Takové vlny se navzájem vyruší. Hluk zvenčí snímá mikrofon na vnější straně sluchátka a vyšle měniči pokyn k vyslání zvuku s opačnou zvukovou vlnou.

Lze ANC používat pouze pro odfiltrování rušivých zvuků? Může to znít nelogicky, ale mnoho lidí si nasadí sluchátka s ANC, aniž by si do nich pouštěli hudbu či jakýkoli jiný zvuk. Používají je vyloženě pro odfiltrování rušivých zvuků, například pro lepší soustředění při učení nebo cestování letadlem.

Proč je ANC jen u bezdrátových sluchátek? Drátová a bezdrátová sluchátka se zásadně liší. U těch drátových analogový signál posílá telefon a sluchátka ho bez úprav přehrají. U bezdrátových sluchátek telefon vysílá digitální signál, ten se až ve sluchátkách mění na analogový, který pohání měniče reproduktorů. U bezdrátových sluchátek tedy není problém při přeměně z digitálního na analogový signál (v DA převodníku) přidat zvuky zachycené mikrofonem a poupravit je. U drátových sluchátek by byl problém s tím, že jack (TRRS konektor) nemá dostatek linek, aby dopravil nevyžádané hluky z více mikrofonů do telefonu. Mimo to je tam i spousta dalších složitých omezení.

Zhorší ANC výdrž na baterii? Ano. Některá sluchátka dokonce uvádějí výdrž na baterii při využití i nevyužití ANC. Tato technologie ke svému fungování potřebuje mikrofony i další výpočetní výkon.

Dá se ANC vypnout nebo regulovat? Kvalitnější sluchátka umožňují ovládání síly efektu označovanou jako příposlech, případně i úplně vypnout ANC. Někdy je ovládání nastavení ANC v příslušné aplikaci na telefonu, jindy se dá přepínat přímo na sluchátkách.

Proč vůbec snižovat efekt ANC nebo jej vypínat? Například z bezpečnostních důvodů – při pohybu ve městě zvuk umožňuje aspoň základní povědomí o okolním dění. A dále pro větší výdrž baterie nebo ve specifických situacích, kdy si ANC neporadí s hlukem správně a namísto potlačení jej třeba zesiluje.

Zhorší ANC kvalitu hudby? Zde záleží na více parametrech, zaprvé na kvalitě implementace ANC ve sluchátkách a dále na typu rušivého hluku. U levných a nekvalitních sluchátek může docházet k problémům, kdy ANC hluk téměř nepotlačuje nebo kdy nezvládne správně vytvořit opačnou zvukovou vlnu a vzniká další ruch. Dále záleží i na typu ANC. Existují tři základní způsoby, jak hluk regulovat, popíšeme si je na následujícím listu.